Новини
Търси
Подкаст
Политика

ГЕРБ-СДС срещу предложената минимална заплата от 660 евро: Механизмът е неясен

ГЕРБ-СДС срещу предложената минимална заплата от 660 евро: Механизмът е неясен

Според парламентарната група липсват ясни критерии за определянето на сумата, а новият механизъм дава прекалено голяма свобода на Министерския съвет

ГЕРБ-СДС не подкрепя предложения от правителството размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 г. Според парламентарната група липсват ясни критерии за определянето на сумата, а новият механизъм дава прекалено голяма свобода на Министерския съвет. Това заявиха депутати от формацията на брифинг в Народното събрание.

Народният представител Илияна Жекова припомни, че още при внасянето на промените в Кодекса на труда от ГЕРБ-СДС са изразили резерви към начина, по който е разписана процедурата за определяне на минималното възнаграждение.

„Ние в момента не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро на минималната работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм“, посочи Жекова.

Тя постави въпроса защо кабинетът предлага именно тази сума, а не по-високия размер, допустим според новите правила.

ГЕРБ-СДС: Решението остава изцяло в ръцете на правителството

Депутатът Галя Василева също заяви, че парламентарната група многократно е предупреждавала за недостатъците на законодателните промени.

По думите ѝ новите текстове не дават достатъчно конкретни насоки за определяне на минималната заплата в случаите, когато работодателите и синдикатите не постигнат съгласие.

В подобна ситуация окончателното решение се взема от Министерския съвет.

От ГЕРБ-СДС уточниха, че подкрепят премахването на досегашния автоматичен механизъм за изчисляване на минималното възнаграждение, тъй като според тях той е създавал затруднения за бизнеса.

В същото време обаче настояват новата процедура да бъде по-прозрачна и да съдържа ясни критерии.

Теменужка Петкова обвини управляващите в липса на прозрачност

Бившият финансов министър Теменужка Петкова отправи критики към правителството заради начина, по който е определен предложеният размер на минималната работна заплата.

Тя подчерта, че липсата на съгласие между социалните партньори на практика оставя решението в ръцете на управляващите.

Според Петкова това създава риск размерът на възнаграждението да бъде определян според политическите интереси на кабинета.

Депутатът посочи и че един от синдикатите не е подкрепил предложението.

Попитана каква според ГЕРБ-СДС трябва да бъде минималната заплата, Петкова не посочи конкретна сума.

„Този отговор трябва да го дадат управляващите“, заяви тя, като отбеляза, че кабинетът предлага 660 евро при възможен по-висок размер.

ГЕРБ-СДС поиска повече информация за Бюджет 2027

По време на брифинга Теменужка Петкова коментира и подготовката на държавния бюджет за следващата година.

Тя изрази недоволство, че правителството не е представило пред Народното събрание и парламентарната комисия по бюджет и финанси основните параметри на бюджетната рамка, която изпраща до Европейската комисия.

Според нея това е особено важно предвид процедурата по свръхдефицит, в която се намира България.

Петкова заяви, че управляващите говорят за ограничаване на дефицита, намаляване на държавния дълг и свиване на разходите, но не посочват конкретните мерки, с които възнамеряват да постигнат тези цели.

Критики и срещу данъка върху свръхпечалбите

Бившият финансов министър изрази притеснения и относно намерението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите.

Според нея подобна мярка ще засегне пряко печелившите предприятия и ще създаде допълнителна тежест за бизнеса.

Петкова разкритикува и очакваното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, което според нея ще доведе до по-висок данък сгради.

Тя обвини управляващите, че отстъпват от предизборните си обещания да не увеличават съществуващите данъци и да не въвеждат нови.

От ГЕРБ-СДС настояват правителството да представи конкретни разчети както за бюджетната политика през 2027 г., така и за критериите, по които е определен предложеният размер на минималната работна заплата.

Още по темата

Протест в Русе с искане за по-високи заплати в културата, здравеопазването и пощите

Протест в Русе с искане за по-високи заплати в културата, здравеопазването и пощите

Протест в Шумен: Работещи поискаха 10% увеличение на заплатите

Протест в Шумен: Работещи поискаха 10% увеличение на заплатите

Протест във Варна заради ниски заплати

Протест във Варна заради ниски заплати

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Парламентът подкрепи придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE

Парламентът подкрепи придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE

Сигнали за натиск и полицейско насилие: ДПС поиска оставката на шефа на полицията в Кърджали

Сигнали за натиск и полицейско насилие: ДПС поиска оставката на шефа на полицията в Кърджали

“Демократична България” настоява за щит в Черно море

“Демократична България” настоява за щит в Черно море

Павлина Панова: Конституционният съд е институция на несъгласието

Павлина Панова: Конституционният съд е институция на несъгласието

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор?

Коя е Магдалена Лазарова - новият и.ф. главен прокурор?

Водещи

Мицкоски с първи коментар за случая с Ива Михайлова

Мицкоски с първи коментар за случая с Ива Михайлова

  • Преди 8 минути
ГЕРБ-СДС срещу предложената минимална заплата от 660 евро: Механизмът е неясен

ГЕРБ-СДС срещу предложената минимална заплата от 660 евро: Механизмът е неясен

  • Преди 13 минути
Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Мирчев: Радев очаква от Европа защита в Черно море, a приветства сделката на Тръмп с Путин

Турция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни групировки

Турция задържа 348 души при мащабна операция срещу престъпни групировки

  • Преди 19 минути
Meteo Balkans след наводненията в Истанбул: Само 100-150 км спасиха Южното Черноморие от подобен сценарий

Meteo Balkans след наводненията в Истанбул: Само 100-150 км спасиха Южното Черноморие от подобен сценарий

  • Преди 29 минути
Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

  • Преди 31 минути
Парламентът подкрепи придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE

Парламентът подкрепи придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса по линия на SAFE

Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в дома на жена в София

Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в дома на жена в София

ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

  • Преди 43 минути
Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

Светът се моли за папа Лъв XIV след новината за заболяването му

  • Преди 45 минути
Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

Зукърбърг призна: Meta рискува до 200 млрд. долара в надпреварата за изкуствен интелект

  • Преди 54 минути
Сигнали за натиск и полицейско насилие: ДПС поиска оставката на шефа на полицията в Кърджали

Сигнали за натиск и полицейско насилие: ДПС поиска оставката на шефа на полицията в Кърджали

  • Преди 56 минути
Албанският премиер Еди Рама отказва да подаде оставка въпреки протестите

Албанският премиер Еди Рама отказва да подаде оставка въпреки протестите

  • Преди 57 минути
Русия арестува шведски гражданин, заподозрян в подготовка на саботажи срещу военни обекти

Русия арестува шведски гражданин, заподозрян в подготовка на саботажи срещу военни обекти

  • Преди 1 час
Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

  • Преди 1 час