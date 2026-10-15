ГЕРБ-СДС срещу предложената минимална заплата от 660 евро: Механизмът е неясен

ГЕРБ-СДС не подкрепя предложения от правителството размер на минималната работна заплата от 660 евро за 2027 г. Според парламентарната група липсват ясни критерии за определянето на сумата, а новият механизъм дава прекалено голяма свобода на Министерския съвет. Това заявиха депутати от формацията на брифинг в Народното събрание.

Народният представител Илияна Жекова припомни, че още при внасянето на промените в Кодекса на труда от ГЕРБ-СДС са изразили резерви към начина, по който е разписана процедурата за определяне на минималното възнаграждение.

„Ние в момента не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро на минималната работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм“, посочи Жекова.

Тя постави въпроса защо кабинетът предлага именно тази сума, а не по-високия размер, допустим според новите правила.

ГЕРБ-СДС: Решението остава изцяло в ръцете на правителството

Депутатът Галя Василева също заяви, че парламентарната група многократно е предупреждавала за недостатъците на законодателните промени.

По думите ѝ новите текстове не дават достатъчно конкретни насоки за определяне на минималната заплата в случаите, когато работодателите и синдикатите не постигнат съгласие.

В подобна ситуация окончателното решение се взема от Министерския съвет.

От ГЕРБ-СДС уточниха, че подкрепят премахването на досегашния автоматичен механизъм за изчисляване на минималното възнаграждение, тъй като според тях той е създавал затруднения за бизнеса.

В същото време обаче настояват новата процедура да бъде по-прозрачна и да съдържа ясни критерии.

Теменужка Петкова обвини управляващите в липса на прозрачност

Бившият финансов министър Теменужка Петкова отправи критики към правителството заради начина, по който е определен предложеният размер на минималната работна заплата.

Тя подчерта, че липсата на съгласие между социалните партньори на практика оставя решението в ръцете на управляващите.

Според Петкова това създава риск размерът на възнаграждението да бъде определян според политическите интереси на кабинета.

Депутатът посочи и че един от синдикатите не е подкрепил предложението.

Попитана каква според ГЕРБ-СДС трябва да бъде минималната заплата, Петкова не посочи конкретна сума.

„Този отговор трябва да го дадат управляващите“, заяви тя, като отбеляза, че кабинетът предлага 660 евро при възможен по-висок размер.

ГЕРБ-СДС поиска повече информация за Бюджет 2027

По време на брифинга Теменужка Петкова коментира и подготовката на държавния бюджет за следващата година.

Тя изрази недоволство, че правителството не е представило пред Народното събрание и парламентарната комисия по бюджет и финанси основните параметри на бюджетната рамка, която изпраща до Европейската комисия.

Според нея това е особено важно предвид процедурата по свръхдефицит, в която се намира България.

Петкова заяви, че управляващите говорят за ограничаване на дефицита, намаляване на държавния дълг и свиване на разходите, но не посочват конкретните мерки, с които възнамеряват да постигнат тези цели.

Критики и срещу данъка върху свръхпечалбите

Бившият финансов министър изрази притеснения и относно намерението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите.

Според нея подобна мярка ще засегне пряко печелившите предприятия и ще създаде допълнителна тежест за бизнеса.

Петкова разкритикува и очакваното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, което според нея ще доведе до по-висок данък сгради.

Тя обвини управляващите, че отстъпват от предизборните си обещания да не увеличават съществуващите данъци и да не въвеждат нови.

От ГЕРБ-СДС настояват правителството да представи конкретни разчети както за бюджетната политика през 2027 г., така и за критериите, по които е определен предложеният размер на минималната работна заплата.