Новини
Търси
Подкаст
Общество

Йордан Господинов: Половината от риболова в Черно море е в сивия сектор

Йордан Господинов: Половината от риболова в Черно море е в сивия сектор
БТА

С активно работи за изсветляването на бранша, посочи изпълнителният директор на асоциация „БГ фиш“

Половината от риболова в Черно море все още е в сивия сектор. Това каза пред журналисти във Варна Йордан Господинов, изпълнителен директор на асоциация „БГ фиш“.

Той е и председател на Консултативния съвет за Черно море, който заседава в крайморския град. В организацията членуват 15 български и чуждестранни асоциации, а един от акцентите на тяхната среща е цифровизацията на рибарския сектор, отбелязва БТА.

"Темата за дигитализацията е свързана и с общоевропейските политики, тъй като ЕС активно работи за изсветляването на бранша", допълни Господинов.

Той изтъкна, че цифровизацията ще намали физическия контрол върху риболова, докладването на уловите ще е електронно, а след това по цялата верига ще е ясно какви количества от кой вид риба пристигат на брега. Разбира се, корабите на базата на оценка на риска, ще бъдат проверявани, допълни още Господинов.

В Европа има ясни правила и ние трябва да се съобразяваме с тях, особено като се има предвид, че много често рибата, която българските риболовци вадят, отива на европейския или на световния пазар, допълни експертът. Според него най-сериозните наказания оттук нататък ще бъдат за недеклариран и нерегламентиран риболов. Той допълни още, че за финансирането на цифровизацията на сектора има европейски програми, с чиято подкрепа могат да се разработват необходимите софтуерни продукти.

Рибата, която се изнася от морето без документи, върви по нашите магазини, тя няма как да бъде изнесена, посочи Господинов.

Той изтъкна, че тези, които нарушават правилата, обикновено са с по-малки риболовни съдове. Освен всичко останало в тези случаи не се плащат и данъци, като държавата търпи финансови загуби, допълни експертът.

 

Още по темата

Откриха риболовния кораб, изчезнал край Маслен нос

Откриха риболовния кораб, изчезнал край Маслен нос

Гърция удвоява субсидиите за гориво на рибарите

Гърция удвоява субсидиите за гориво на рибарите

Срещнал ли е мина потъналият риболовен кораб край Созопол?

Срещнал ли е мина потъналият риболовен кораб край Созопол?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Протест на КНСБ блокира центъра на София в петък: Вижте кои улици ще бъдат затворени

Протест на КНСБ блокира центъра на София в петък: Вижте кои улици ще бъдат затворени

Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Водещи

Протест на КНСБ блокира центъра на София в петък: Вижте кои улици ще бъдат затворени

Протест на КНСБ блокира центъра на София в петък: Вижте кои улици ще бъдат затворени

  • Преди 4 минути
Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

  • Преди 7 минути
Валдано съсипа Винисиус след трилъра с Рома: Той е напълно изключен

Валдано съсипа Винисиус след трилъра с Рома: Той е напълно изключен

  • Преди 8 минути
Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

  • Преди 10 минути
Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

  • Преди 13 минути
„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

  • Преди 25 минути
България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

  • Преди 27 минути
Скачат помощите при раждане на дете и майчинството за втората година

Скачат помощите при раждане на дете и майчинството за втората година

  • Преди 31 минути
Плоскост от строеж падна върху жена в центъра на Варна

Плоскост от строеж падна върху жена в центъра на Варна

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

  • Преди 36 минути
Михаела Доцова: България гледа на Кипър като на близък партньор и съюзник

Михаела Доцова: България гледа на Кипър като на близък партньор и съюзник

  • Преди 36 минути
Кога може да хвърляте пиратки?

Кога може да хвърляте пиратки?