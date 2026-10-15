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TikTok е изправен пред нов удар в ЕС заради строгите правила за технологичните гиганти

TikTok е изправен пред нов удар в ЕС заради строгите правила за технологичните гиганти
Pixabay

Спорът е свързан със Закона за цифровите пазари (DMA)

TikTok е изправен пред ново правно предизвикателство в Европейския съюз, след като генералният адвокат на Съда на ЕС Андреа Бионди препоръча жалбата на компанията срещу специалния регулаторен режим за големите цифрови платформи да бъде отхвърлена. Ако съдът последва становището му, платформата ще остане обект на по-строги изисквания, чието нарушаване може да доведе до глоби в размер до 10% от годишния световен оборот на компанията, съобщава Ройтерс.

Спорът е свързан със Закона за цифровите пазари (DMA), чрез който ЕС се стреми да ограничи господстващото влияние на най-големите технологични компании и да насърчи конкуренцията. Регламентът определя определени платформи като „пазители на достъпа“ заради значителната им роля в цифровата икономика. Този статут ги задължава да спазват допълнителни правила в интерес на потребителите и конкурентния пазар.

Компанията ByteDance, собственик на TikTok, оспорва решението платформата да бъде включена в тази категория. От компанията изтъкват, че социалната мрежа работи в условията на сериозна конкуренция и че потребителите ѝ използват и други онлайн услуги.

Генералният адвокат Андреа Бионди обаче смята, че използването на няколко платформи от едни и същи потребители не е достатъчно основание TikTok да бъде изключен от обхвата на регламента.

Делото е първото, свързано със Закона за цифровите пазари, което стига до Съда на Европейския съюз. През 2024 г. по-ниска съдебна инстанция вече отхвърли жалбата на TikTok. Окончателното решение се очаква през следващите месеци. Макар становищата на генералните адвокати да не са задължителни за съдиите, те често следват препоръките им.

Правилата на ЕС обхващат и други големи технологични компании, сред които Google, Meta, Apple, Amazon, Microsoft и Booking.com. Решението по делото на TikTok може да има значение и за други дружества, които оспорват включването си в списъка на „пазителите на достъпа“.

Нарушенията на задълженията по DMA могат да доведат до значителни финансови санкции, изчислявани въз основа на глобалния годишен оборот на съответната компания.

Към момента на съобщението TikTok не е публикувал официална реакция на становището. Предстоящото решение на съда ще покаже как ще се прилагат европейските правила спрямо големите цифрови платформи и доколко успешно компаниите могат да оспорват определения им регулаторен статут.

 
 
 

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