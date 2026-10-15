Над 3 млн. лв. рента не е изплатена на собственици на земи в Софийска област за 2 години

Собственици и наследници на земеделски земи с право на рентни плащания не са получили дължимите им суми от Областна дирекция „Земеделие“ - София област на обща стойност над 3 млн. лв. за период от две години.

Това показва одит на Сметната палата за съответствието при управлението на публичните средства и дейности на Областна дирекция „Земеделие“ - София област за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2024 г., съобщават от пресцентъра на институцията.

Докладът е публикуван на интернет страницата на Сметната палата.

През 2023 г. ползвателите на земи са внесли 2,26 млн. лв., но собствениците са получили едва около 515 хил. лв. Година по-късно постъпленията от ползвателите възлизат на 2,42 млн. лв., докато изплатените суми са 1,07 млн. лв.

Одитният екип е проверил подробно 25 преписки за изплащане на суми. При всички тях е установено забавяне на плащанията спрямо законовия 30-дневен срок, като в някои случаи то е продължило повече от две години.

Сред причините за неизплатените или забавените плащания са няколко фактора, като един от най-сериозните е непознаването на правата от страна на собствениците.

При т.нар. имоти „бели петна“ - земеделски земи, за които собствениците не са подали декларации, много от правоимащите лица или техните наследници изобщо не знаят, че имотите им са включени в масиви за ползване, че за тях е преведена рента и че имат право да получат тези средства.

Областните дирекции по земеделие (ОДЗ) обаче нямат служебно задължение да превеждат автоматично сумите. Изплащането се извършва само след подаване на заявление от собственика или наследника по административната услуга с код 3416. Съгласно законодателството събраните средства се съхраняват по специална сметка за чужди средства на ОДЗ в продължение на 10 години.

Одитът е установил системни и значителни забавяния при спазването на законовите срокове за обработка на документи от Областна дирекция „Земеделие“ - София област. Констатирани са също пропуски при оформянето на преписките, липса на последващ контрол върху сроковете, организационни и кадрови ограничения, както и недостатъчна автоматизация на процесите.

За да бъдат изплатени сумите, общинските служби по земеделие трябва служебно да изпратят до Областната дирекция „Земеделие“ съответната преписка заедно с т.нар. „Извлечение от заповед“. При 14 от общо 25 проверени случая тези извлечения не са били изпратени от общинските служби до Областна дирекция „Земеделие“ - София област, което е забавило превеждането на средствата по банков път.

Допълнително затруднение създава фактът, че немалка част от имотите са собственост на починали лица с десетки наследници. Това усложнява събирането на необходимите документи - удостоверение за наследници или нотариално заверено пълномощно в полза на един от тях.

Собствениците декларират начина, по който стопанисват и използват имотите си, докато ползвателите подават заявления за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване. На тази основа Областната служба по земеделие изготвя предварителен регистър на имотите, съдържащ технически данни за тях - площ, категория, ползвател и правно основание.

Земеделските имоти се определят като „бели петна“, когато собствениците не са подали декларация и за тях няма регистрирани договори за наем или аренда.

За уедряване на обработваемите блокове през съответната стопанска година ползвателите сключват споразумение. То се счита за валидно, ако е подписано от най-малко две трети от участващите в процедурата ползватели и обхваща поне две трети от площта в съответното землище. При липса на доброволно съгласие се изготвя проект за служебно разпределение на земите. В процедурата нямат право да участват ползватели с непогасени задължения за предходната година.

Споразумението включва и служебно разпределение на недекларираните имоти без договори, известни като „бели петна“. След одобрението му от директора на областната земеделска служба земеделските стопани, получили такива имоти, трябва в срок от три месеца да преведат сума, равна на средното годишно рентно плащане за съответното землище. При неспазване на срока директорът на областната земеделска служба е длъжен да издаде заповед за заплащане на трикратния размер на рентното плащане.

Изплащането на средствата от „белите петна“ на правоимащите собственици или техните наследници е извършвано със закъснение във всички проверени случаи, въпреки законово установения 30-дневен срок. Забавянията варират от над два месеца до повече от две години.

В половината от проверените случаи са приемани заявления по остарели образци, а при два случая са изплатени суми без задължителното нотариално заверено пълномощно.

Директорът на ОДЗ - София област не е издал заповеди до 32-ма ползватели, които не са внесли дължимите суми за „бели петна“ в законоустановения срок, да заплатят трикратния размер на рентното плащане. Общата стойност на тези суми надхвърля 122 хил. лв.

Не са предприети действия за събиране на неплатена сума от ползвател, а физическо лице с непогасено задължение за предходната стопанска година е допуснато до участие в ново споразумение за следващата година.

При изплащането на средствата не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност. Не са налични данни за датите, на които общинските служби по земеделие са изпращали служебно заявленията, което затруднява проследяването на сроковете за обработката им. Липсва информация и за датите на изготвяне на регистрите и обработване на договорите.

Заповедите за одобряване на споразуменията и служебните разпределения, издавани от директора на ОДЗ - София област, са били забавяни с повече от шест месеца.

Установена е и практика в деловодната система да се запазват входящи номера, без да са издадени съответните документи. Констатирано е също извеждане на заповеди с дата, предхождаща действителното им подписване с електронен подпис.

Вътрешните правила за провеждане на процедурата и събиране и изплащане на сумите не са приведени в съответствие с действащото законодателство. Те се позовават на отменени указания, не отчитат изискванията за минималните прагове от две трети от ползвателите и площите и не предвиждат механизми за санкции при неплатени ренти. Установени са и технически грешки. Освен това има несъответствие между сроковете за сключване на споразуменията и за изготвяне на проекта на карта и регистър, което налага формалното им изготвяне преди реалното подписване на споразуменията.

Одитът е установил и програмна грешка в софтуера „Ferma WIN“. През стопанската 2023–2024 г. имотите „бели петна“ са били отразени в регистъра с нулеви площи, а стойността им е изчислена неправилно – на базата на декарите с правно основание, вместо спрямо действителната площ на „белите петна“.

Констатирани са и рискове за сигурността на данните, тъй като всички служители разполагат с еднакви нива на достъп.

Областна дирекция „Земеделие“ - София област е отчела приходи от отдаване под наем на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в размер на 118 хил. лв. за 2023 г. и 130 хил. лв. за 2024 г.

Одитният екип е проверил шестте проведени тръжни процедури и 16-те сключени договора за отдаване под наем или аренда на земи от ДПФ, включително спазването на наемните цени. Установени са забавяния при прехвърлянето на внесените депозити от набирателната към бюджетната сметка.

Не е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност нито при сключването на договорите за наем и аренда на земи от ДПФ, нито при последващото събиране и отчитане на наемните и арендните вноски.

Услугата формира основната част от приходите от такси на дирекцията - 991 хил. лв. през 2023 г., или 85,4% от приходите от услуги, и 1,28 млн. лв. през 2024 г., което представлява 90,1% от общите приходи. През 2023 г. са подадени 247 заявления, по които са влезли в сила 203 решения. През 2024 г. броят на заявленията също е 247, но влезлите в сила решения са 179.

В ОДЗ - София област липсват вътрешни правила, които да регламентират процедурите и контрола при промяна на предназначението на земеделските земи. Не се води и регистър на имотите с променено предназначение.

При всички проверени преписки Комисията по Закона за опазване на земеделските земи не е проверявала собствеността върху имотите и правното основание на заявителите. Контролът се е ограничавал единствено до документите, представени от самите заявители. Не е изисквана служебно необходимата информация от публичните регистри и общинските администрации, включително извадки от устройствени планове, данни за зони и справки. Освен това преписи от решенията не са изпращани до съответната общинска администрация и до Службата по геодезия, картография и кадастър.

Установено е неспазване на сроковете за произнасяне и съобщаване на административните актове, както и липса на доказателства за уведомяване. Тези пропуски създават риск от постановяване на решения по заявления на лица без правно основание, последващото им оспорване и отмяна от съда, забавяне на възможността заявителите да упражнят правата си и допускане на административни грешки.

Установени са неправомерно извършени разходи в размер на общо 193 хил. лв. с ДДС за имоти и сгради. Става въпрос за консумативи и ремонти на имоти, по чиито договори ОДЗ - София област не е страна, както и за помещения, използвани от дирекцията без действащи договори.

Одитът е установил и пропуски при актуването и застраховането на имуществото. Недвижим имот в София няма акт за държавна собственост, а застроените имоти - публична държавна и общинска собственост, предоставени за управление и ползване, не са застраховани.

На директора на ОДЗ - София област са дадени 11 препоръки, а на министъра на земеделието и храните - още две. Срокът за изпълнението им е осем месеца.