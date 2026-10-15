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Кино-литературният фестивал „Синелибри“ започва днес в София

Кино-литературният фестивал „Синелибри“ започва днес в София
БТА

Международното жури е представено от Джим Шеридан, Клайв Ръсел, Якоб Йония

12-ият международен кино-литературен фестивал „Синелибри“ започва днес, съобщават организаторите.

В афиша са общо 75 филмови заглавия, над 40 специални събития, включително две церемонии в присъствието на изтъкнати артисти от цял свят, галавечери на културите, събития за деца и тинейджъри, срещи с автограф, чествания и образователни дискусии.

Старт тази година дава драмата на Дани Бойл – „Мастило“, адаптация по нашумяла съвременна пиеса за бурния възход на таблоидите – своеобразна притча за сляпата амбиция. След световната премиера на филма във Венеция идва ред на българската му премиера – днес, 15 октомври, в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриване. 

Сред заглавията от конкурса за пълнометражен игрален филм по литературно произведение е „Дневникът на една камериерка“ на Раду Жуде, който пренася класическия роман на Октав Мирбо в съвременна Европа, превръщайки го в безмилостна сатира за привилегиите, социалните неравенства и миграцията.

В селекцията влиза драматичният куиър епос „Черното топче“, който обвързва историите на трима мъже с една мистериозна незавършена пиеса на Лорка. След като беше удостоен с награда за режисура в Кан (споделена с „Отечество“ на Павел Павликовски), филмът взе наградата на публиката в Торонто. За наградата за най-въздействаща екранизация ще се борят и новите филми на японския режисьор Рюсуке Хамагучи – лауреат на „Оскар“ (2022) за „Карай колата ми“ и на „Сребърен лъв“ (2023) за „Злото не съществува“, и иранския режисьор Асгар Фархади – два пъти отличен с „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм. „И тогава изведнъж“ на Хамагучи е разказ за човешкото достойнство, изкуството на грижата, философското отношение към болестта и ролята на приятелството с участието на Виржини Ефира и Тао Окамото. Двамата бяха съвместно отличени с наградата за най-добра актриса на фестивала в Кан. Вдъхновен от легендарната телевизионна поредица „Декалог“ на Кшищоф Кешловски, „Паралелни истории“ на Фархади е разказ, в който измислицата и действителността преливат една в друга и определят житейския избор на героите. Участват Виржини Ефира, Изабел Юпер, Венсан Касел, Пиер Нине, Катрин Деньов.

В конкурса ще се състезават още „Помощникът“ – адаптация на едноименния роман на швейцарския писател Роберт Валзер, и романтичната драма Allegro Pastell по едноимения роман на Лайф Ранд, представител на новата вълна в немската проза.

Любопитното е, че грандамата на френското кино Изабел Юпер тази година участва в три филма – освен в „Паралелни истории“, извън конкурса е в ролята на графиня Батори в пародийния хорър „Кървавата графиня“ на Улрике Отингер, както и в комедия „Световно неизвестна“ на Марк Фитуси.

Българските предложения в основния конкурс са две – „Остайница“ по романа на Рене Карабаш, режисирана от Костадин Бонев, и черната комедия  „Такси за рая“ на Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Официалната премиера на „Остайница“ е на 16 октомври в кино „Люмиер“ в присъствието на екипа на филма, а на „Такси за рая“ – на 24 октомври.

Международното жури е представено от Джим Шеридан, Клайв Ръсел, Якоб Йония, Мария Хурадо и Теодора Маркова. Журито ще обяви лауреата на наградата за най-добра екранизация в конкурса за пълнометражен игрален филм на 3 ноември в зала 1 на НДК. Същата вечер ще бъде обявено и кое заглавие печели наградата в конкурса за документален филм. На церемонията ще бъде предпремиерната прожекция на последния филм на Павел Павликовски – монохромната биографична драма „Отечество“, която спечели уважението на критиката и покори ценителите на първокласно авторско кино.

Преди самата прожекция на изявения полско-британски режисьор и сценарист ще бъде връчена награда за изключителния му принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята. Събитието ще бъде съпроводено с разговор на Павликовски и българския писател Георги Господинов, информира БТА.

По традиция, филмите и събитията са обособени в няколко модула, чиито заглавия подсказват жанрово-тематичния им профил. Тази година модулите са „Треска за злато“, „Някои го предпочитат горещо“, „Комедия дел арте“, „Животът, начин на употреба“, „След края на света“, „Нежна е нощта“,  „Пътуване до Италия“, „Течна модерност“, „Светлото бъдеще“ и „Кратко и ясно“. В програмата е Жан-Пиер Жьоне с новия му филм „Вода за цветята“, адаптация по едноименния бестселър на Валери Перен с Лейла Бекти, Мелвил Пупо и Серджо Кастелито в главните роли. За премиерата на филма у нас пристига сценаристът Гийом Лоран, дългогодишен съмишленик и творчески партньор на Жьоне.

В програмата на „Синелибри“ са и новите филми на Ксавие Джаноли и Кристоф Оноре, Нани Морети и Марио Мартоне, Джузепе Торнаторе и Майк ван Дийм, както и екранизации по Джейн Остин, Миеко Каваками, Лоран Мовиние, Жозе Сарамаго, Доменико Старноне. 

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