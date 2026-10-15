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След смъртта на работник на АМ „Тракия“: Диана Русинова предупреди за опасно износена настилка

След смъртта на работник на АМ „Тракия“: Диана Русинова предупреди за опасно износена настилка

Произшествието е започнало със сблъсък между два леки автомобила

Служител на „Автомагистрали“ ЕАД загина, а други двама души пострадаха при тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 13 октомври. След трагичния инцидент пътният експерт Диана Русинова постави въпроса за състоянието на пътната настилка в участъка и забавените ремонти.

Произшествието е започнало със сблъсък между два леки автомобила. След удара шофьорите преместили колите си в аварийната лента и застанали зад мантинелата, за да попълнят двустранни констативни протоколи.

На мястото пристигнали полицейски служители и двама работници на „Автомагистрали“ ЕАД, които започнали да обезопасяват района с пътни бализи.

Малко след това друг автомобил се врязал в спрелите превозни средства и ударил двамата пътни работници. В резултат на сблъсъка трите автомобила се запалили.

Единият служител загинал, а при инцидента пострадали още двама души.

Пробите за употреба на алкохол на всички участници в произшествието са отрицателни.

Диана Русинова: От две години има проект за ремонт на участъка

В ефира на bTV пътният експерт Диана Русинова заяви, че проблемите с настилката в този участък на автомагистрала „Тракия“ са известни от години.

По думите ѝ още преди две години е бил изготвен проект за подмяна на асфалтовото покритие, но ремонтът така и не е реализиран.

Русинова твърди, че настилката е силно амортизирана и не отговаря на нормативните изисквания. Според нея в района има десетки пострадали при катастрофи водачи, като част от тях са били санкционирани за движение с несъобразена скорост.

Експертът разказа, че е преминала през същия участък около 40 минути преди фаталния инцидент и тогава вече е имало друга катастрофа.

Опасността от аквапланинг и състоянието на пътищата

Русинова обърна внимание и на риска от аквапланинг при движение по мокра и износена настилка.

Тя подчерта, че когато автомобилът загуби сцепление с пътя заради воден слой, възможностите на водача да реагира са силно ограничени.

Според експерта осигуряването на безопасна пътна инфраструктура е отговорност на държавата, а забавянето на необходимите ремонти увеличава риска от тежки произшествия.

Над 40 катастрофи в района на Владая от началото на годината

Диана Русинова коментира и състоянието на пътната инфраструктура в района на Владая, където по посочени от нея данни от началото на годината са регистрирани над 40 пътнотранспортни произшествия.

Тя разкритикува липсата на ремонтни дейности в проблемния участък и отправи предупреждение за възможни затруднения при зимното поддържане на пътищата.

По думите ѝ съществува риск от недостиг на средства за зимна поддръжка, което би могло да доведе и до затваряне на пътни участъци при неблагоприятни метеорологични условия.

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