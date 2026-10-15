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Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

Инцидентът е станал тази сутрин

Осем моряци са в неизвестност, а други четирима са спасени след пожар на борда на търговския кораб Wide Trader в Черно море, съобщи представител на Румънската морска администрация.

Инцидентът е станал тази сутрин на около 13 морски мили от румънското пристанище Сулина. Огънят е избухнал на командния мостик на плавателния съд, който е плавал под флага на Сан Марино.

След сигнала за пожара Морският координационен център към Румънската морска администрация е задействал спешна операция по търсене и спасяване.

В района са изпратени специализирани морски и въздушни средства, които участват в издирването на осемте изчезнали моряци и оказването на помощ.

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