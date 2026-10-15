Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Румъния разследва причините за пожар на танкер в Черно море

Румъния разследва причините за пожар на танкер в Черно море

Засега не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон

Пожар избухна на търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море. Екипажът му  е бил евакуиран, съобщиха румънските власти.

Румънската морска администрация съобщи, че е получила сигнал за пожар на борда на танкера за превоз на химикали и петролни продукти „Яра Джей“ (Yara J), плаващ под флага на Коморските острови. Екипажът е евакуиран и всички моряци са в безопасност, информира Ройтерс. 

Засега не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около станалото, заяви румънският министър на отбраната Раду Мируца.

Танкерът се е намирал на котва на разстояние между 8 и 10 морски мили (около 15 – 19 км) югоизточно от канала Сулина, в румънски териториални води.

Каналът Сулина на река Дунав е ключов маршрут за износа на украинско зърно. Лошите метеорологични условия и недостигът на персонал обаче са довели до забавяния, в резултат на които десетки кораби чакат да преминат през него.

Руските бомбардировки срещу украинските пристанища на Черно море принудиха Киев да разчита все повече на дунавските пристанища и на морски маршрути в близост до бреговете на България и Румъния, които са членки на НАТО.

Няколко дрона навлязоха в румънското въздушно пространство край границата с Украйна вчера. 

 

Още по темата

Нова атака с дронове в Черно море: Поразен е танкер край Румъния

Нова атака с дронове в Черно море: Поразен е танкер край Румъния

Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Проверяват медицинските документи на Ива Михайлова след идването ѝ в България

Проверяват медицинските документи на Ива Михайлова след идването ѝ в България

14-годишен тийнейджър загина при наводненията в Истанбул; наводнения имаше и в Гърция

14-годишен тийнейджър загина при наводненията в Истанбул; наводнения имаше и в Гърция

Нова атака с дронове в Черно море: Поразен е танкер край Румъния

Нова атака с дронове в Черно море: Поразен е танкер край Румъния

Поройни дъждове потопиха автомобили в Истанбул

Поройни дъждове потопиха автомобили в Истанбул

Румъния предлага съвместно военно командване на НАТО в Черно море с участието на България

Румъния предлага съвместно военно командване на НАТО в Черно море с участието на България

Водещи

Костадинов не изключва застрахователни измами с корабите, ударени край България

Костадинов не изключва застрахователни измами с корабите, ударени край България

В тежко състояние е мъж, пострадал при силния вятър в Сливен

В тежко състояние е мъж, пострадал при силния вятър в Сливен

ЦИК показва как се гласува с машина в два столични университета

ЦИК показва как се гласува с машина в два столични университета

  • Преди 6 минути
Проверяват медицинските документи на Ива Михайлова след идването ѝ в България

Проверяват медицинските документи на Ива Михайлова след идването ѝ в България

  • Преди 11 минути
14-годишен тийнейджър загина при наводненията в Истанбул; наводнения имаше и в Гърция

14-годишен тийнейджър загина при наводненията в Истанбул; наводнения имаше и в Гърция

  • Преди 11 минути
ВСС решава днес дали Магдалена Лазарова да оглави временно прокуратурата

ВСС решава днес дали Магдалена Лазарова да оглави временно прокуратурата

  • Преди 13 минути
„Нетфликс“ ще съкрати 1000 работни места

„Нетфликс“ ще съкрати 1000 работни места

  • Преди 29 минути
Депутатите гласуват Застрахователния кодекс на второ четене

Депутатите гласуват Застрахователния кодекс на второ четене

32 пожара са потушени в страната за денонощие

32 пожара са потушени в страната за денонощие

  • Преди 41 минути
Румъния разследва причините за пожар на танкер в Черно море

Румъния разследва причините за пожар на танкер в Черно море

  • Преди 46 минути
България изпраща проектобюджета за 2027 г. на ЕК

България изпраща проектобюджета за 2027 г. на ЕК

Осем загинали при тропическата буря „Рейчъл“ в Мексико

Осем загинали при тропическата буря „Рейчъл“ в Мексико

  • Преди 53 минути
Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет в Брюксел

Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет в Брюксел

  • Преди 1 час
Илон Мъск: Доналд Тръмп управлява интернета на Украйна

Илон Мъск: Доналд Тръмп управлява интернета на Украйна

  • Преди 1 час
Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за камиони

Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за камиони

  • Преди 1 час