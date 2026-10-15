Румъния разследва причините за пожар на танкер в Черно море

Пожар избухна на търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море. Екипажът му е бил евакуиран, съобщиха румънските власти.

Румънската морска администрация съобщи, че е получила сигнал за пожар на борда на танкера за превоз на химикали и петролни продукти „Яра Джей“ (Yara J), плаващ под флага на Коморските острови. Екипажът е евакуиран и всички моряци са в безопасност, информира Ройтерс.

Засега не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около станалото, заяви румънският министър на отбраната Раду Мируца.

Танкерът се е намирал на котва на разстояние между 8 и 10 морски мили (около 15 – 19 км) югоизточно от канала Сулина, в румънски териториални води.

Каналът Сулина на река Дунав е ключов маршрут за износа на украинско зърно. Лошите метеорологични условия и недостигът на персонал обаче са довели до забавяния, в резултат на които десетки кораби чакат да преминат през него.

Руските бомбардировки срещу украинските пристанища на Черно море принудиха Киев да разчита все повече на дунавските пристанища и на морски маршрути в близост до бреговете на България и Румъния, които са членки на НАТО.

Няколко дрона навлязоха в румънското въздушно пространство край границата с Украйна вчера.