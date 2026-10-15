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САЩ повдигнаха нови обвинения срещу Николас Мадуро и съпругата му

САЩ повдигнаха нови обвинения срещу Николас Мадуро и съпругата му
АР/БТА

Очаква се двамата да заявят, че не признават вината си

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес трябва отново да се явят пред федерален съд в Ню Йорк по разширен обвинителен акт, който ги обвинява в участие в организирана кампания за репресии и изтезания. Според обвинението сред засегнатите има десетки жертви, включително трима американски граждани, съобщават Асошиейтед прес и британското издание „Индипендънт“.

Очаква се двамата да заявят, че не признават вината си по новите обвинения, които са добавени към вече заведено дело за наркотрафик. Мадуро, който управляваше Венецуела от 2013 г. до задържането си през януари, и съпругата му бяха арестувани при нощна операция на американските военни в Каракас.

Какво твърди обвинението

Според преработения обвинителен акт, цитиран от „Индипендънт“, Мадуро е ръководил система за насилствени репресии, в която са били използвани побои, задушаване и електрошок. В документа се твърди още, че бившият венецуелски лидер лично е давал препоръки за методите на изтезание и е получавал информация за отношението към конкретни задържани лица.

Сред твърденията на прокуратурата е и обвинение, че Мадуро е заплашил да убие детето на един от затворниците. Тези твърдения предстои да бъдат разгледани в рамките на съдебното производство.

Силия Флорес, която преди това е заемала поста главен прокурор на Венецуела, е обвинена в участие в изграждането и поддържането на репресивната система. Според обвинителния акт тя е разпореждала изтезания срещу определени лица.

Адвокатът на Мадуро, Бари Полак, заяви, че клиентът му отхвърля обвиненията и е готов да представи защитата си пред съда.

Защитата оспорва правото на САЩ да водят делото

Новите обвинения се присъединяват към по-ранното дело за наркотрафик, по което Мадуро и Флорес също заявиха, че са невинни.

Защитниците им настояват производството да бъде прекратено с аргумента, че двамата трябва да се ползват с дипломатически имунитет. Според тях предполагаемите деяния са извършени в период, когато Мадуро е бил държавен глава на Венецуела, а Флорес е изпълнявала ролята на първа дама.

Съдът предстои да разгледа аргументите на защитата и обвинението в рамките на продължаващото производство.

Паралелно разследване за престъпления срещу човечеството

Случаят в САЩ се развива на фона на отделно разследване на Международния наказателен съд за предполагаеми престъпления срещу човечеството във Венецуела. То е свързано с твърдения за репресии срещу политически опоненти на управляващите.

Разглежданите обвинения обхващат периода след идването на Мадуро на власт през 2013 г., когато той наследи президентския пост след смъртта на предшественика си Уго Чавес.

Разследванията и съдебните производства са отделни, а твърденията срещу Мадуро и Флорес подлежат на доказване в съда.

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