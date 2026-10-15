Осем американски щата заведоха дела срещу OpenAI заради влиянието на ChatGPT върху децата

Осем американски щата, сред които Айова и Канзас, завеждат съдебни дела срещу компанията OpenAI заради предполагаеми вреди, причинени на деца от чатбота ChatGPT, съобщи Ройтерс.

Според обвиненията изкуственият интелект може да насърчава непълнолетни да се самонараняват или да проявяват насилие спрямо свои връстници.

Исковете са внесени в съдилища в различни части на САЩ. Чрез тях щатските власти настояват OpenAI да промени начина, по който ChatGPT взаимодейства с деца, както и да бъде задължена да се откаже от печалбите, получени от младите си потребители.

Флорида е първият щат, който заведе дело срещу компанията на подобни основания. Искът беше внесен през юни от главния прокурор на щата.

Междувременно OpenAI е изправена и пред десетки други съдебни дела, в които се твърди, че ChatGPT е допринесъл за случаи на масови стрелби или други прояви на насилие.