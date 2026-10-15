Новини
Търси
Подкаст
Свят

Осем американски щата заведоха дела срещу OpenAI заради влиянието на ChatGPT върху децата

Осем американски щата заведоха дела срещу OpenAI заради влиянието на ChatGPT върху децата
АР/БТА

Исковете са внесени в съдилища в различни части на САЩ

Осем американски щата, сред които Айова и Канзас, завеждат съдебни дела срещу компанията OpenAI заради предполагаеми вреди, причинени на деца от чатбота ChatGPT, съобщи Ройтерс.

Според обвиненията изкуственият интелект може да насърчава непълнолетни да се самонараняват или да проявяват насилие спрямо свои връстници.

Исковете са внесени в съдилища в различни части на САЩ. Чрез тях щатските власти настояват OpenAI да промени начина, по който ChatGPT взаимодейства с деца, както и да бъде задължена да се откаже от печалбите, получени от младите си потребители.

Флорида е първият щат, който заведе дело срещу компанията на подобни основания. Искът беше внесен през юни от главния прокурор на щата.

Междувременно OpenAI е изправена и пред десетки други съдебни дела, в които се твърди, че ChatGPT е допринесъл за случаи на масови стрелби или други прояви на насилие.

Още по темата

Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект

Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Алпинист повярва на изкуствения интелект и се оказа в капан под скала

Алпинист повярва на изкуствения интелект и се оказа в капан под скала

ЕП: Изкуственият интелект не трябва да замества човешката политическа отговорност

ЕП: Изкуственият интелект не трябва да замества човешката политическа отговорност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Украйна удари руска петролна рафинерия

Украйна удари руска петролна рафинерия

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

САЩ повдигнаха нови обвинения срещу Николас Мадуро и съпругата му

САЩ повдигнаха нови обвинения срещу Николас Мадуро и съпругата му

Зеленски: САЩ се отдалечават от Украйна и подкрепят Русия

Зеленски: САЩ се отдалечават от Украйна и подкрепят Русия

САЩ обмислят удари по Иран с „майката на всички бомби“

САЩ обмислят удари по Иран с „майката на всички бомби“

Водещи

Украйна удари руска петролна рафинерия

Украйна удари руска петролна рафинерия

  • Преди 1 минута
Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

  • Преди 12 минути
Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

  • Преди 14 минути
Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

  • Преди 32 минути
Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

  • Преди 45 минути
Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

  • Преди 50 минути
Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село