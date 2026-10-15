Иван Ангелов за атаките в Черно море: Няма преки доказателства откъде идват дроновете

Рискът за корабоплаването в Черно море се увеличава, но все още няма категорични доказателства кой стои зад последните атаки срещу плавателни съдове. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов в ефира на bTV.

По думите му ситуацията изисква повишена бдителност и готовност за реакция, но прибързаните заключения за произхода на атаките трябва да бъдат избягвани.

Все още не е потвърдено дали корабът край Румъния е ударен от дрон

Ангелов коментира инцидента с плавателен съд в румънски териториални води, за който се предполага, че е бил атакуван с безпилотен летателен апарат.

Той посочи, че след засичането на две въздушни цели са били вдигнати два изтребителя. Впоследствие едната цел е изчезнала от наблюдение, а другата се е насочила към Украйна.

Според него към момента не е установено категорично на кого са принадлежали дроновете, нито дали именно те са причинили щетите по кораба.

Депутатът заяви, че българските институции работят в координация с румънските и турските власти. При събирането на достатъчно доказателства за произхода на атаките ще бъдат обсъдени съответните дипломатически действия.

Ангелов допълни, че според досегашните оценки има основания за подозрения към Русия, но подчерта, че това не представлява окончателно доказателство.

Като аргумент той посочи случая с кораба „Челси“, който по думите му е украинска собственост, плава под малтийски флаг и има екипаж от украински и азербайджански граждани.

По-високият риск в Черно море може да оскъпи стоките

Заместник-председателят на парламента предупреди, че зачестяващите инциденти създават допълнителни разходи за морския транспорт.

Според него повишеният риск води до поскъпване на застраховките на корабите, което се отразява върху транспортните разходи и в крайна сметка може да увеличи цените за потребителите.

Ангелов увери, че към момента няма затруднения с доставките на петрол. Той подчерта, че българските власти предприемат мерки за гарантиране на сигурността на плавателните съдове в български териториални води.

Исканото поскъпване на газа няма да се пренесе автоматично върху всички цени

Депутатът коментира и предложението на „Булгаргаз“ за увеличение на цената на природния газ с 34% през ноември.

По думите му настоящата цена е 44,08 евро за мегаватчас, а заявената за следващия месец достига 59,09 евро.

Ангелов обясни, че подобно поскъпване би повишило производствените разходи на предприятията, но не означава, че крайните цени на стоките ще нараснат със същия процент.

Той даде пример с продукт, при който природният газ формира 10% от себестойността. При увеличение на цената на газа с 34% прекият ефект върху себестойността би бил приблизително 3,4%, ако останалите разходи не се променят.

Бюджет 2027: Ангелов очаква дефицитът да бъде свит до 3%

По отношение на финансовата рамка за следващата година Ангелов посочи, че заложеният бюджетен дефицит е 3,4%.

Той изрази увереност, че страната ще успее да ограничи дефицита до рамките на 3%.