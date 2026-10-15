Даниел Митов: Докато ние управлявахме, нямаше инциденти край бреговете на България

Националната сигурност е политически въпрос. Парламентът и всички групи са длъжни да допринасят за националната сигурност. Много интересно, че войната се приближава, когато тези т.нар. миролюбци дойдоха на власт. Докато ние управлявахме, подобни инциденти (като атаки над кораби в близост до акваторията на България - б.р.), нямаше. Това заяви бившият външен министър Даниел Митов пред БНТ, без да споменава честото попадане на дронове на плажовете на Българското Черноморие.

По думите му възпирането от подобни атаки по време на правителството на ГЕРБ било с: "твърде ясно отношение и повече санкции към агресора".

Запитан какво наследство е оставило ГЕРБ в сферата на сигурността, той каза, че са оставили антидрон системи на МВР за защита на страната и продължи да говори за забраната за износ на дизела и търговските застраховки на корабоплаването в Черно море.

"Руската федерация е започнала агресията към съседна държава. Те ако очакват да намерят на дъното на Черно море чарк от дрон, на който пише "сделано в СССР", няма да намерят. Има формули в дипломацията, по които може да кажеш кой носи отговорност без да назоваваш конкретния виновник за конкретния инцидент. Премиерът се страхува да произнесе Руската федерация в тази война", заяви Даниел Митов.

Според Митов е нужно да бъдат свикани консултации по чл. 4 от Договора на НАТО. "Първа точка е да се назове агресора. Втора точка е да се даде ясен сигнал на съюзниците ни, че имаме притеснение за сигурността си. Можеше да свикат спешно заседание на съвета НАТО-Украйна, може да се поиска по-голям капацитет съвместно със съюзниците ни наблюдение за ранно предупреждение, за предно присъствие на пространството ни за сигурност", заяви бившият дипломат номер 1.

"Борисов щеше да събере във Варна половината европейски лидери", заяви той и допълни: "Интересно какво би казал президентът Радев на премиера Радев".

Относно кандидат-президентската надпревара Митов беше ясен: "като гледам, никой от кандидатите не става за върховен главнокомандващ".