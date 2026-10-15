Северна Корея изпита два вида стратегически крилати ракети от подводници

Северна Корея е провела изпитания на два вида стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводници, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

По информация на агенцията тестовете са извършени вчера в морето край източното крайбрежие на страната. Целта е била да се провери оперативната готовност на военноморските сили, както и надеждността на средствата за военно възпиране. На изпитанията са присъствали високопоставени военни представители.

КЦТА не съобщава подробности за характеристиките на ракетите и начина, по който са били изстреляни. Според официалната информация проведените тестове не са представлявали заплаха за сигурността на съседните държави.

Пхенян продължава да развива военните си способности, като работи по създаването на модерни подводници, оборудвани с ракетни системи. Страната изпитва различни видове балистични и крилати ракети, като използва различни платформи за изстрелване, включително по-стари подводници.

Въпреки усилията за модернизация обаче, според наличната информация Северна Корея все още не е въвела в пълноценна експлоатация съвременна подводница с ракетно въоръжение.

Развитието на подводници, способни да изстрелват ракети, е сред военните приоритети на севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Под негово ръководство страната продължава да усъвършенства арсенала си от стратегически балистични и крилати ракети.