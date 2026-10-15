Застраховките на корабите в Черно море достигат десетки милиони, корабособственици отказват превози

"Военният риск за корабоплаването в Черно море се е увеличил значително през последните дни. Част от застрахователите вече отказват да дават оферти за превоз на товари от и до региона, което е показателно за нарастващата несигурност в морския транспорт".

Това коментира капитан Никола Христов от Асоциацията на корабните брокери и агенти пред НОВА ТВ. По думите му цената на застраховките зависи от конкретния застраховател, стойността на кораба, маршрута и степента на военен риск. При определени превози допълнителните разходи могат да достигнат милиони, дори десетки милиони долари.

„Това е за един курс, а не както си говорим за каското за една година“.

Той уточни, че корабите не се намират постоянно във военна зона, но навлизането им в район с повишен риск оскъпява значително конкретния превоз. Дори увеличение от 0,1% при кораб на стойност между 10 и 20 млн. долара означава допълнителен разход от 10 000 до 20 000 долара за съответния курс.

Според капитан Христов в момента цялото Черно море се разглежда като зона на повишен военен риск. В териториалните води на Русия и Украйна намирането на застраховател за конкретен кораб е особено трудно. За България, Румъния, Турция и Грузия застраховането продължава да се извършва при по-нормални условия, макар че и там рискът оказва влияние върху цените.

По отношение на възможността корабите да се движат в 12-милни зони покрай бреговете, Христов не посочи, че подобен маршрут автоматично би довел до по-ниски застрахователни премии. Решаващо остава определеното от застрахователите ниво на риск.

Най-сериозното опасение според експерта е намаляването на броя на корабите, които посещават черноморските пристанища, особено българските и румънските. Това би създало допълнителен натиск върху износителите, а компаниите, които внасят стоки по море, могат да се изправят пред значително по-високи транспортни разходи.

„Това е най-обезпокояващо, защото при допълнително повишаване на военния риск не може да се изключи и още по-сериозно ограничаване на корабоплаването в Черно море. Развитието на ситуацията ще бъде от значение не само за корабните компании, но и за българския бизнес, който разчита на морския транспорт за износ и внос на стоки".