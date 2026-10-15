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Застраховките на корабите в Черно море достигат десетки милиони, корабособственици отказват превози

Застраховките на корабите в Черно море достигат десетки милиони, корабособственици отказват превози
БТА

Според капитан Никола Христов в момента цялото Черно море се разглежда като зона на повишен военен риск

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