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ЕС предупреди Русия: Нарушенията на въздушното ни пространство няма да останат без отговор

ЕС предупреди Русия: Нарушенията на въздушното ни пространство няма да останат без отговор
АП/БТА

Антонио Коща обвини Москва в саботажи и ескалация, а Урсула фон дер Лайен призова за по-голяма международна подкрепа за Украйна

"Наблюдаваме саботажи и чести нарушения на териториални води и въздушното пространство на ЕС от страна на Русия и това няма да остане без отговор." Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща след двудневната среща на европейските лидери в Брюксел, предаде БТА.

На съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен той подчерта, че Европейският съюз продължава да подкрепя усилията за постигане на мир в Украйна, но действията на Москва показват ескалация.

"Решимостта ни да останем до Украйна е по-силна от когато и да било", посочи Коща.

От своя страна Фон дер Лайен заяви, че ЕС води разговори с Украйна и САЩ за прекратяване на войната. Тя предупреди, че финансовите нужди на Киев ще продължат да нарастват, докато конфликтът продължава.

По думите ѝ Европейският съюз осигурява 80% от външната подкрепа за Украйна, но е необходимо и други международни партньори да се включат по-активно.

Председателят на ЕК коментира и рязкото поскъпване на енергията. Според представените от нея данни от началото на военните действия в Близкия изток през февруари цената на газа се е повишила със 145%, а на дизела - с 200%.

Фон дер Лайен призова за ускорено заместване на вносните изкопаеми горива с електроенергия, произведена в ЕС. Сред обсъжданите мерки са увеличаване на броя на европейските рафинерии и модернизиране на електропреносните мрежи.

Тя съобщи още, че до края на годината Европейската комисия ще предложи механизми, които да позволят на държавите членки да реагират по-бързо при миграционни кризи по външните граници на Съюза.

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