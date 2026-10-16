Роберт Фицо отхвърли участието на Словакия в предоставянето на нов заем за Украйна

Словакия, както и останалите страни от Вишеградската четворка (Чехия, Унгария и Полша), успя да наложи исканията си на срещата на високо равнище на Европейския съюз в Брюксел, свързани с високите цени на електроенергията и преразглеждането на Системата за търговия с емисии (СТЕ), съобщи днес словашкият премиер Роберт Фицо цитиран от националната новинарска агенция ТАСР.

Той посочи, че към момента няма постигнато съгласие между държавите членки на ЕС относно бъдещия дългосрочен бюджет на Съюза за периода 2028–2034 г.

Фицо отхвърли участието на Словакия в предоставянето на нов заем за Украйна в размер на 70 млрд. евро за следващата година, предава БТА.

Фицо приветства сътрудничеството между страните от Вишеградската четворка, като допълни, че Италия също се е присъединила към тях и е изиграла важна роля при преговорите за цените на енергията.

„Инструктирахме Европейската комисия да реагира бързо и да представи допълнителни мерки за справяне с високите цени на електроенергията, но най-вече – да обърне внимание на големите разлики в цените на електричеството между страните членки на ЕС“, заяви той.

Що се отнася до следващия дългосрочен бюджет на ЕС, премиерът заяви, че страните членки в момента остават далеч от постигане на съгласие.

Словашкият премиер предупреди да не се въвежда задължителен таван от 100 000 евро върху земеделските субсидии. Той добави, че това би могло сериозно да засегне словашкия селскостопански сектор, който се основава на големи стопанства. Фицо заяви още, че би било опасно преговорите за бъдещия бюджет на ЕС да се обвързват с финансирането за Украйна. Според него украинският президент Володимир Зеленски е поискал допълнителни 70 млрд. евро за 2027 г., основно за военни цели. Фицо потвърди, че Словакия няма да участва в този финансов механизъм, като добави, че Унгария също заема подобна позиция.