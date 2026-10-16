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В Германия одобриха увеличение на данъците върху тютюневите изделия с 50 % до 2030 г.

В Германия одобриха увеличение на данъците върху тютюневите изделия с 50 % до 2030 г.

Цената на кутия цигари може да стане 14 евро

Германският парламент одобри правителствена реформа за данъчното облагане на тютюневите изделия, предвиждаща цените на цигарите в Германия да се повишат сериозно в началото на 2027 г., предаде ДПА.

След като вчера долната камара на парламента (Бундестагът) прие поправката към действащото законодателство, горната камара (Бундесратът) отвори пътя за значителни увеличения на ставките върху цигарите и други тютюневи изделия в периода 2027 - 2030 г.

Цените на цигарите и тютюневите изделия ще се повишат с около 50 процента или дори повече през периода. 

Докато в момента една кутия с 20 цигари в Германия струва средно около 8 евро, до 2030 г. цената ѝ ще достигне 12-14 евро, според прогноза на Министерството на финансите. 

Правителството обоснова законодателното изменение с необходимостта от фискална консолидация и защита на здравето на населението.

Всяка година около 130 000 души в Германия умират от заболявания, свързани с тютюнопушенето. 

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