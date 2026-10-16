Министерството на правосъдието предлага реформи в Закона за съдебната власт

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), регламентиращи нови правила при командироването и конкурсите за магистрати, съобщиха от министерството.

Става въпрос за реформи за по-независима, прозрачна и справедлива съдебна система чрез укрепване на конкурсното начало, ограничаване на безсрочното командироване и гарантиране на ефективен контрол и защита от нерегламентирано влияние.

Промените са насочени към изпълнението на препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и на Европейската комисия.

Целта е да се гарантира независимостта на съдиите, прокурорите и следователите чрез укрепване на конкурсното начало за заемане на тези длъжности, своевременно провеждане на конкурсите и по-строги критерии за подбор. Предвиждат се и мерки за професионално подпомагане и защита от нерегламентирано влияние, за да се приключи с практиката за несменяемост.

Сред приоритетите е и връщане на института на командироването към неговата същинска временна и изключителна функция чрез въвеждане на ясен максимален общ срок на командироване, включително кумулативно в различни органи. Въвежда се и забрана за командироване на съдии, прокурори и следователи, чиято оценка от последната атестация не е „много добра“ или които са прослужили по-малко от пет години на заеманата длъжност.

Промените гарантират и избягване на практическа недосегаемост на отделни длъжности и на рискове за оказване на влияние от тях върху други дела чрез обезпечаване на организационно независима администрация на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник.