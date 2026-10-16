"Джеймс Уеб" засече мистериозен сигнал от Космоса, който учените не могат да обяснят

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" е регистрирал необичаен сигнал от дълбокия Космос, чийто произход продължава да озадачава учените. Излъчването е засечено два пъти в район, изследван в продължение на десетилетия, където предишни наблюдения не са показали видим обект.

Мистериозният сигнал идва от малка част на южното съзвездие Пещ, известна като ултрадълбокото поле на "Хъбъл". Космическият телескоп "Хъбъл" е наблюдавал този район повече от 270 часа, като е заснел хиляди далечни галактики.

Екип от учени, ръководен от астрофизика Мейсън Хюбърти от Университета на Минесота, използвал инфрачервените инструменти на "Джеймс Уеб", за да потърси източници, пропуснати при предишни наблюдения.

Изследванията са проведени през август и ноември 2023 година с интервал от 88 дни. Астрономите открили шест вече известни галактики, но седмият регистриран сигнал се оказал необясним.

Той представлява ярка емисионна линия в близката инфрачервена област с дължина на вълната около 1,6 микрометра. Необичайното е, че липсват други съпътстващи линии, които биха помогнали за определянето на източника.

Учените разглеждат няколко възможни обяснения. Сред тях са излъчване от галактика в ранната Вселена, експлозия на свръхнова или черна дупка, която разкъсва звезда.

Всяка от хипотезите обаче има слабости. При някои би трябвало да се наблюдават допълнителни сигнали, а при други характеристиките на излъчването не съответстват напълно на очакванията.

Засега астрономите не могат да установят какво точно е предизвикало необичайното явление. За разрешаването на загадката ще са необходими допълнителни наблюдения и анализи.