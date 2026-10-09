Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

SpaceX се превръща в четвъртия мобилен оператор в САЩ: Starlink ще осигурява сигнал директно от космоса

SpaceX се превръща в четвъртия мобилен оператор в САЩ: Starlink ще осигурява сигнал директно от космоса

SpaceX предприема ключова стъпка към навлизането на американския мобилен пазар. Компанията на Илон Мъск придобива нискочестотен радиочестотен спектър за около 8 милиарда долара, който може да позволи на Starlink Mobile да осигурява мобилна свързаност дори на места, където традиционните мрежи имат затруднения.

SpaceX е сключила сделка за придобиване на национално портфолио от радиочестоти от инвестиционната компания Grain Management. Спектърът, използван преди това от Sprint, ще допълни съществуващите честотни ресурси на Starlink и ще приближи компанията до директна конкуренция с големите американски мобилни оператори.

Според информация на The Wall Street Journal стойността на сделката е около 8 милиарда долара в брой. Придобиването обаче подлежи на одобрение от Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC).

Starlink Mobile ще може да осигурява по-добър сигнал на закрито

Основното предимство на новопридобития спектър е свързано с ниските радиочестоти. За разлика от по-високочестотните сигнали, те могат да се разпространяват на по-големи разстояния и да проникват по-ефективно през препятствия като стени и дървета.

Това е особено важно за сателитните мобилни мрежи, които досега срещаха технически ограничения при осигуряването на надеждна връзка в сгради и в райони с трудни условия за приемане на сигнал.

Starlink Mobile вече разполага със среднолентов спектър около 2 GHz, предназначен да осигурява необходимия капацитет за пренос на данни. Новите честоти ще допълнят тази инфраструктура и ще помогнат за изграждането на мрежа, която комбинира широкото покритие на сателитите с по-добро проникване на сигнала.

Така SpaceX се стреми да предложи мобилна свързаност, която не зависи изцяло от традиционните клетъчни кули.

Скорости до 150 Mbps директно към телефона

Илон Мъск заяви, че целта е Starlink Mobile да осигурява високоскоростна връзка директно от сателитите към смартфоните.

„Ще можете да гледате видеоклипове на телефона си, където и да сте“, посочи Мъск, като уточни, че технологията ще изисква промени в хардуера на устройствата.

По данни на SpaceX мрежата е проектирана да предлага скорости, сравними с 5G, до 150 Mbps на потребител. Реалните резултати обаче ще зависят от натоварването на мрежата, броя на свързаните потребители и капацитета на сателитите.

Не всички настоящи смартфони ще могат да използват пълноценно новата технология. Очаква се да бъдат необходими съвместими чипсети и допълнителни хардуерни подобрения, което означава, че потребителите няма да усетят незабавно ефекта от сделката.

Кога ще заработи новата сателитна мрежа?

Въпреки стратегическото значение на придобиването, пълноценната услуга няма да бъде достъпна веднага. SpaceX трябва да изгради необходимата сателитна инфраструктура и да изпълни регулаторните условия по сделката.

Използването на придобитите честоти за търговски цели е обвързано и със завършването на по-късен етап от споразумението с EchoStar, което се очаква до 30 ноември 2027 г.

Плановете предвиждат изстрелванията на сателити, способни да работят с новия спектър, да започнат в края на 2027 г. Съгласно посочения график половината от новото сателитно съзвездие трябва да бъде в орбита до 7 октомври 2032 г., а цялата система — до 7 октомври 2035 г.

Това означава, че макар сделката да е важна стъпка към създаването на глобална сателитна мобилна мрежа, пълното ѝ внедряване ще изисква години.

Starlink разширява присъствието си и в авиацията

Новината за придобиването на спектъра идва на фона на разширяващото се присъствие на Starlink в авиационния сектор.

KLM обяви планове да оборудва основния си флот със сателитната интернет услуга, а American Airlines ще разшири внедряването ѝ до над 1000 самолета спрямо първоначално обявените 500.

С включването на KLM броят на авиокомпаниите, използващи Starlink, достига 49 според предоставената информация.

С придобиването на новите честоти SpaceX прави следващата крачка към амбицията си да промени начина, по който хората се свързват с мобилните мрежи. Ако плановете бъдат реализирани, Starlink Mobile може да се превърне в сериозен конкурент на традиционните оператори, предлагайки покритие от космоса и достъп до интернет в райони, където наземната инфраструктура е ограничена.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

Враг на холестерола или хранителен съюзник? Отбелязваме Световния ден на яйцето

Враг на холестерола или хранителен съюзник? Отбелязваме Световния ден на яйцето

Ел Ниньо може да донесе арктически студ в Европа: Застрашена ли е България?

Ел Ниньо може да донесе арктически студ в Европа: Застрашена ли е България?

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който добрият тон трябва да издържи срещата с истината

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който добрият тон трябва да издържи срещата с истината

България представя съвременната си литература на Франкфуртския панаир на книгата

България представя съвременната си литература на Франкфуртския панаир на книгата

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 8 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа