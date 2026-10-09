SpaceX се превръща в четвъртия мобилен оператор в САЩ: Starlink ще осигурява сигнал директно от космоса

SpaceX е сключила сделка за придобиване на национално портфолио от радиочестоти от инвестиционната компания Grain Management. Спектърът, използван преди това от Sprint, ще допълни съществуващите честотни ресурси на Starlink и ще приближи компанията до директна конкуренция с големите американски мобилни оператори.

Според информация на The Wall Street Journal стойността на сделката е около 8 милиарда долара в брой. Придобиването обаче подлежи на одобрение от Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC).

Starlink Mobile ще може да осигурява по-добър сигнал на закрито

Основното предимство на новопридобития спектър е свързано с ниските радиочестоти. За разлика от по-високочестотните сигнали, те могат да се разпространяват на по-големи разстояния и да проникват по-ефективно през препятствия като стени и дървета.

Това е особено важно за сателитните мобилни мрежи, които досега срещаха технически ограничения при осигуряването на надеждна връзка в сгради и в райони с трудни условия за приемане на сигнал.

Starlink Mobile вече разполага със среднолентов спектър около 2 GHz, предназначен да осигурява необходимия капацитет за пренос на данни. Новите честоти ще допълнят тази инфраструктура и ще помогнат за изграждането на мрежа, която комбинира широкото покритие на сателитите с по-добро проникване на сигнала.

Така SpaceX се стреми да предложи мобилна свързаност, която не зависи изцяло от традиционните клетъчни кули.

Скорости до 150 Mbps директно към телефона

Илон Мъск заяви, че целта е Starlink Mobile да осигурява високоскоростна връзка директно от сателитите към смартфоните.

„Ще можете да гледате видеоклипове на телефона си, където и да сте“, посочи Мъск, като уточни, че технологията ще изисква промени в хардуера на устройствата.

По данни на SpaceX мрежата е проектирана да предлага скорости, сравними с 5G, до 150 Mbps на потребител. Реалните резултати обаче ще зависят от натоварването на мрежата, броя на свързаните потребители и капацитета на сателитите.

Не всички настоящи смартфони ще могат да използват пълноценно новата технология. Очаква се да бъдат необходими съвместими чипсети и допълнителни хардуерни подобрения, което означава, че потребителите няма да усетят незабавно ефекта от сделката.

Кога ще заработи новата сателитна мрежа?

Въпреки стратегическото значение на придобиването, пълноценната услуга няма да бъде достъпна веднага. SpaceX трябва да изгради необходимата сателитна инфраструктура и да изпълни регулаторните условия по сделката.

Използването на придобитите честоти за търговски цели е обвързано и със завършването на по-късен етап от споразумението с EchoStar, което се очаква до 30 ноември 2027 г.

Плановете предвиждат изстрелванията на сателити, способни да работят с новия спектър, да започнат в края на 2027 г. Съгласно посочения график половината от новото сателитно съзвездие трябва да бъде в орбита до 7 октомври 2032 г., а цялата система — до 7 октомври 2035 г.

Това означава, че макар сделката да е важна стъпка към създаването на глобална сателитна мобилна мрежа, пълното ѝ внедряване ще изисква години.

Starlink разширява присъствието си и в авиацията

Новината за придобиването на спектъра идва на фона на разширяващото се присъствие на Starlink в авиационния сектор.

KLM обяви планове да оборудва основния си флот със сателитната интернет услуга, а American Airlines ще разшири внедряването ѝ до над 1000 самолета спрямо първоначално обявените 500.

С включването на KLM броят на авиокомпаниите, използващи Starlink, достига 49 според предоставената информация.

С придобиването на новите честоти SpaceX прави следващата крачка към амбицията си да промени начина, по който хората се свързват с мобилните мрежи. Ако плановете бъдат реализирани, Starlink Mobile може да се превърне в сериозен конкурент на традиционните оператори, предлагайки покритие от космоса и достъп до интернет в райони, където наземната инфраструктура е ограничена.