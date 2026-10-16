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Мечка подгони автомобил край Сандански, общината предупреди жителите

Мечка подгони автомобил край Сандански, общината предупреди жителите
Pixabay

Дивото животно е забелязано в близост до зоокъта в града, а местните власти призовават хората да избягват района

Мечка е забелязана в района на зоокъта в Сандански, след като тази сутрин изскочила пред автомобил и тръгнала след него. За необичайната среща разказа шофьорът Мартин Малков пред БНТ.

Мъжът пътувал от село Лиляново към Сандански, когато животното внезапно се появило от храстите край реката.

"Излезе от храстите от тук при реката. Тръгна след нас и ние бързо тръгнахме. Като не можа да ни настигне, видяхме как тръгна нагоре през гората за Поленица", разказа Малков.

След сигнала служителите на зоокъта са извършили проверка. По думите на управителя Георги Каменаров през последната седмица мечката вероятно обитава район с обхват около километър.

От общината са предприели мерки за безопасност, като охранителите са снабдени с пиратки за прогонване на дивото животно.

Местната власт призова гражданите и туристите да избягват разходки в района, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове.

Въпреки предупрежденията туристи продължават да посещават района на зоокъта.

Издирването на мечката ще продължи и през следващите дни. От общината напомнят, че при среща с дивото животно хората не трябва да бягат, а спокойно да се отдалечат и да подадат сигнал на телефон 112.

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