Уловиха и втората мечка, която тормозеше жителите на родопско село

Втората кафява мечка, която през последните седмици многократно навлизаше в района на село Гьоврен, община Девин, е била заловена и преместена през изминалата нощ. Така приключва операцията по преместването на двата диви хищника, чието присъствие в близост до населеното място наложи намесата на институциите.

Първата мечка беше уловена на 14 октомври при съвместни действия на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Южноцентралното държавно предприятие и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян.

Преместиха животните далеч от населени места

В операцията са участвали и служители на държавните горски и ловни стопанства в Триград, „Чепино“, „Кормисош“ и „Извора“.

Основната цел на предприетите мерки е да се гарантира безопасността на местните жители, като същевременно се осигурят подходящи условия за живот на мечките.

И двете животни вече са преместени на територията на Държавното ловно стопанство „Кормисош“, където са избрани отдалечени от населени места райони с благоприятна естествена среда за обитаване на кафяви мечки.

Действията на институциите са предприети след многократните появи на хищниците край Гьоврен през последния месец.