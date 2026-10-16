„Всичко стана по две“: Колко струва зимнината след въвеждането на еврото?

Есенният сезон поставя началото на приготвянето на зимнина, а с него идва и въпросът колко ще ни струват туршията, лютеницата и киселите краставички тази година. Репортерска проверка на Женския пазар в София, направена от екипа на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, показва осезаеми разлики в цените на зеленчуците - докато някои запазват достъпните си нива, други изискват значително по-голям разход от семейния бюджет.

Карфиолът, камбите, морковите и зелените домати са сред продуктите, към които в момента има най-голям интерес. Купувачите търсят също червени и зелени чушки, а според търговците по-активното търсене на зеле се очаква да започне в следващите десетина дни.

Сред традиционните фаворити за сезона е царската туршия, позната и като мешана. Основните зеленчуци, които се използват за приготвянето ѝ, са четири - камби, карфиол, моркови и зеле.

На Женския пазар килограм червени камби струва около 2 евро, а карфиолът се продава за 2,50–3 евро. Морковите са приблизително 1,50 евро за килограм, докато зелето остава сред най-достъпните зеленчуци с цена между 60 и 80 евроцента.

При еднакво количество от всеки от четирите продукта себестойността на домашната туршия е средно около 1,75 евро за килограм. С включването на оцет, сол, захар и подправки сумата нараства до приблизително 2 евро за килограм. В изчислението обаче не влизат разходите за буркани и останалите дейности по приготвянето.

Част от купувачите смятат, че цените вече са прекалено високи.

„Особено карфиолът е с безумна цена. Три евро за килограм е прекалено много“, споделя жена на пазара.

Други предпочитат да спестят време и средства, като купуват готова продукция. „Напоследък предпочитам да си купя готова туршия. Погледнато реално, излиза по-евтино“, посочва клиентка.

Поскъпването на продуктите не отказва всички от домашното консервиране и част от купувачите на Женския пазар вече са приготвили първата си зимнина.

По наблюдения на търговците приготвянето на лютеница, кьопоолу и кисели краставички може да излезе по-изгодно тази есен в сравнение с някои видове туршия.

„За лютеница вече е по-евтино. Чушките са доста по-евтини. Перфектната чушка при мен е 1,60 евро“, казва продавач.

Цените на чушките варират според вида и качеството им. На някои сергии зелените чушки се продават за около 80 евроцента за килограм, а червените - между 1,20 и 1,50 евро. Килограм корнишони струва приблизително 2,60 евро.

Друг търговец смята, че цените остават приемливи, макар камбите да са по-скъпи. „Мисля, че цените са поносими. Камбите са по-скъпички - между 2 и 2,50 евро, зависи от качеството“, отбелязва той.

Освен зеленчуците, търговците предлагат и плодове за приготвяне на сладка и компоти. Сред сезонните предложения са сливите и крушите, чиято цена достига около 2,50 евро за килограм.

„Цените са по-високи, но който може да си позволи, си взима“, споделя продавач.

На фона на различните цени мненията за поскъпването на зимнината остават разнопосочни.

„По-скъпа излиза, разбира се, и то няколко пъти по-скъпа“, отбелязва една от купувачките.

На противоположното мнение е дългогодишен търговец, според когото цените не са се променили съществено. „Аз съм тук от 30 години. Цените са си едни и същи. Даже има моменти, когато камбата стига 1,20 евро, а корнишоните - 1,60 евро. Мисля, че са поносими“, посочва той.

Друг търговец обаче не споделя тази оценка и смята, че цените са се увеличили значително. „Взеха ни левчето, дадоха ни еврото и от едно стана две. Всичко стана по две“, коментира той.

Първият сезон за приготвяне на зимнина след въвеждането на еврото е съпътстван от противоречиви мнения за стойността на продуктите.

За домакинствата решението дали да приготвят зимнина у дома или да заложат на готови продукти зависи все повече от възможностите на семейния бюджет, наред с желанието да се запазят традициите.