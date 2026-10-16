Сестрата на Роналдо хвърли бомбата: Той едва ли отново ще играе за Португалия

Скандалът между Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезус продължава да предизвиква бурни реакции. Елма Авейро, сестрата на звездата на Ал Насър, коментира напрегнатата ситуация между двамата и смята, че шансовете нападателят да се завърне в националния отбор са минимални.

Наказанието на Кристиано Роналдо се оказа само димна завеса

Тя разкритикува начина, по който се третира Кристиано, като подчерта, че португалците твърде бързо забравят постиженията на нападателя през годините с националната фланелка. Сестрата на бившия ас на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед смята, че Роналдо не е заслужавал да изпадне в подобна ситуация след всичко, което е дал на Португалия.

„Тъжна съм, защото обществеността в Португалия забравя бързо всичко постигнато в миналото и смята, че нещата в момента е трябвало да се развият по друг начин. Оставам без думи, боли ме да гледам брат ми да преживява такова нещо. Той е сред хората, които най-малко заслужаваха подобно отношение", заяви Елма Авейро, цитирана от португалските медии.

Запитана дали брат й все още има желание да носи екипа на Португалия, Елма даде песимистичен отговор:

„Шансовете са по-скоро минимални. Мисля, че и двамата (б.р. - Кристиано и Жорже Жезус) са засегнати от случилото се. Това е епизод, преживян лично от тях, а аз мога да говоря единствено от позицията на брат си. Смятам, че ситуацията в момента е в задънена улица и предстои да видим какво ще стане. Когато си предаден, е много трудно да се върнеш към нормалното."