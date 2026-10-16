Новини
Търси
Подкаст
Общество

„Зелено движение“ алармира: Реформа в МОСВ може да отслаби контрола върху замърсяването

„Зелено движение“ алармира: Реформа в МОСВ може да отслаби контрола върху замърсяването

Според политическата формация реформата предвижда намаляване на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) от 15 на 7, както и прехвърляне на част от контролните правомощия на басейновите дирекции към тях

Предложените структурни промени в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) крият сериозни рискове за опазването на природата и здравето на гражданите. За това предупреждават от партия „Зелено движение“ в становище, изпратено в рамките на обществената консултация за преструктуриране на ведомството.

Според политическата формация реформата предвижда намаляване на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) от 15 на 7, както и прехвърляне на част от контролните правомощия на басейновите дирекции към тях.

От партията твърдят, че предложенията не са подкрепени с достатъчно анализи, проучвания и конкретни данни, които да доказват необходимостта и ефективността на подобно преструктуриране.

По-малко инспекции, по-големи територии за контрол

Едно от основните притеснения на „Зелено движение“ е, че след реформата всяка регионална екоинспекция ще трябва да отговаря за значително по-голяма територия.

Според партията това може да затрудни контрола върху замърсяването и да забави реакцията при екологични нарушения.

Очаква се да се увеличи и времето, необходимо на гражданите и бизнеса за подаване на документи и сигнали. Служителите на инспекциите също ще трябва да изминават по-големи разстояния, за да извършват проверки на място.

Предвижда се съкращаване на 64 щатни бройки

Сериозни критики предизвиква и планираното намаляване на персонала в басейновите дирекции и регионалните екоинспекции.

Според представените от „Зелено движение“ данни общата численост на служителите ще бъде намалена от 947 на 883 души, което означава съкращаване на 64 щатни бройки.

От формацията смятат, че дори сегашният административен капацитет не е достатъчен за ефективно осъществяване на превантивен, текущ и последващ екологичен контрол.

„Това съкращаване на административния капацитет не може да гарантира ефективното изпълнение на значителните задължения по текущ и последващ контрол“, посочват от партията.

Притеснения и за управлението на водите

Друг спорен момент е намерението част от контролните функции на басейновите дирекции да бъдат прехвърлени към РИОСВ.

Според „Зелено движение“ подобна стъпка би могла да наруши басейновия принцип на управление на водите.

От партията подчертават, че подобна промяна би имала смисъл само ако действително увеличи възможностите за проверки и контрол. Според тях обаче предложената реформа не дава основания за подобни очаквания.

Риск от забавени проверки и по-слаб екологичен контрол

От политическата формация предупреждават, че съсредоточаването на служителите в по-малък брой административни центрове може да доведе до сериозни затруднения при извършването на проверки, особено в отдалечените райони.

Това поставя под въпрос възможността институциите да реагират своевременно при сигнали за замърсяване и други екологични нарушения.

„Предлаганата промяна ще доведе до нарушаване правото на българските граждани да живеят в здравословна и благоприятна околна среда“, заявяват от „Зелено движение“.

От партията настояват да бъде оценено реалното въздействие на реформата върху работата на контролните органи, преди да се пристъпи към нейното осъществяване.

Още по темата

МОСВ назначи нов директор на Национален парк „Рила“

МОСВ назначи нов директор на Национален парк „Рила“

МОСВ: Второ незаконно съоръжение в "Баба алино" черпи нерегламентирано вода

МОСВ: Второ незаконно съоръжение в "Баба алино" черпи нерегламентирано вода

Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

Украйна заяви, че е неутрализирала половината нефтени мощности на Москва

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Водещи

Проблем с електронните здравни досиета на осиновени деца: Омбудсманът поиска спешни мерки от МЗ

Проблем с електронните здравни досиета на осиновени деца: Омбудсманът поиска спешни мерки от МЗ

  • Преди 4 минути
Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

  • Преди 21 минути
Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

  • Преди 26 минути
Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

  • Преди 32 минути
Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

  • Преди 39 минути
Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

  • Преди 46 минути
Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

  • Преди 47 минути
Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

  • Преди 54 минути
Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

  • Преди 55 минути
България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация

България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация