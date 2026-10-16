„Зелено движение“ алармира: Реформа в МОСВ може да отслаби контрола върху замърсяването

Предложените структурни промени в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) крият сериозни рискове за опазването на природата и здравето на гражданите. За това предупреждават от партия „Зелено движение“ в становище, изпратено в рамките на обществената консултация за преструктуриране на ведомството.

Според политическата формация реформата предвижда намаляване на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) от 15 на 7, както и прехвърляне на част от контролните правомощия на басейновите дирекции към тях.

От партията твърдят, че предложенията не са подкрепени с достатъчно анализи, проучвания и конкретни данни, които да доказват необходимостта и ефективността на подобно преструктуриране.

По-малко инспекции, по-големи територии за контрол

Едно от основните притеснения на „Зелено движение“ е, че след реформата всяка регионална екоинспекция ще трябва да отговаря за значително по-голяма територия.

Според партията това може да затрудни контрола върху замърсяването и да забави реакцията при екологични нарушения.

Очаква се да се увеличи и времето, необходимо на гражданите и бизнеса за подаване на документи и сигнали. Служителите на инспекциите също ще трябва да изминават по-големи разстояния, за да извършват проверки на място.

Предвижда се съкращаване на 64 щатни бройки

Сериозни критики предизвиква и планираното намаляване на персонала в басейновите дирекции и регионалните екоинспекции.

Според представените от „Зелено движение“ данни общата численост на служителите ще бъде намалена от 947 на 883 души, което означава съкращаване на 64 щатни бройки.

От формацията смятат, че дори сегашният административен капацитет не е достатъчен за ефективно осъществяване на превантивен, текущ и последващ екологичен контрол.

„Това съкращаване на административния капацитет не може да гарантира ефективното изпълнение на значителните задължения по текущ и последващ контрол“, посочват от партията.

Притеснения и за управлението на водите

Друг спорен момент е намерението част от контролните функции на басейновите дирекции да бъдат прехвърлени към РИОСВ.

Според „Зелено движение“ подобна стъпка би могла да наруши басейновия принцип на управление на водите.

От партията подчертават, че подобна промяна би имала смисъл само ако действително увеличи възможностите за проверки и контрол. Според тях обаче предложената реформа не дава основания за подобни очаквания.

Риск от забавени проверки и по-слаб екологичен контрол

От политическата формация предупреждават, че съсредоточаването на служителите в по-малък брой административни центрове може да доведе до сериозни затруднения при извършването на проверки, особено в отдалечените райони.

Това поставя под въпрос възможността институциите да реагират своевременно при сигнали за замърсяване и други екологични нарушения.

„Предлаганата промяна ще доведе до нарушаване правото на българските граждани да живеят в здравословна и благоприятна околна среда“, заявяват от „Зелено движение“.

От партията настояват да бъде оценено реалното въздействие на реформата върху работата на контролните органи, преди да се пристъпи към нейното осъществяване.