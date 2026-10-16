„Възраждане“ иска отчет от МВР, МРРБ и АПИ за смъртността по пътищата

„Възраждане“ поиска Министерският съвет да представи пред Народното събрание общ отчет на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ за увеличената смъртност по пътищата.

Искането беше отправено от депутата Петър Петров в декларация от парламентарната трибуна. От партията настояват отчетът да съдържа конкретни спешни мерки, отговорни длъжностни лица и срокове за изпълнение.

По данни на МВР, цитирани от Петър Петров, от началото на годината до 15 октомври при пътнотранспортни произшествия са загинали 394 души, а 6811 са ранени.

В сравнение със същия период на миналата година загиналите са с 57 повече, а ранените – със 109. Петров посочи още, че според цитираните от него данни България е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. Той определи статистиката като тревожна и подчерта, че зад числата стоят човешки животи и семейства, засегнати от тежки катастрофи.

От „Възраждане“ смятат, че институциите трябва да представят ясна равносметка за предприетите действия и да обяснят защо броят на загиналите продължава да нараства.

От парламентарната група настояват МРРБ да публикува списък с мерките за обезопасяване на опасните участъци от републиканската пътна мрежа преди началото на зимния сезон.

Партията иска също информация за забавените ремонти, индексациите на строителните договори и наложените неустойки. Според Петров обществото трябва редовно да получава информация за резултатите от работата на институциите.

Депутатът отправи критики към състоянието на пътната инфраструктура и поиска отчет за възстановяването на маркировката, качеството на настилките, отводняването, пътните знаци и предпазните съоръжения. По думите му отговорността за пътната безопасност не може да бъде прехвърляна единствено върху шофьорите. Държавните институции също трябва да гарантират безопасна инфраструктура, която ограничава риска от катастрофи и тежките последици от тях.

От „Възраждане“ поставиха под въпрос и ефективността на въведените по-високи глоби и контрола чрез измерване на средната скорост.

Според данните, представени в декларацията, за една година са установени 78 000 нарушения на средната скорост, като в 34 000 от случаите не е издаден санкционен документ.

Петров посочи още, че около 875 000 санкционни документа не са връчени, а събраните глоби са намалели с 11 млн. евро, или с 20%. От партията смятат, че тези данни поставят въпроси за ефективността на контролните механизми и за реалното санкциониране на нарушителите, включително на чуждестранните водачи. Според „Възраждане“ контролът на скоростта е необходим, но резултатите от него трябва да бъдат доказани с конкретни и проверими данни.

Петър Петров отправи критики и към работата на МРРБ и АПИ, като заяви, че липсва достатъчно публична информация за действията по подобряване на пътната безопасност.

Той посочи, че все още не е получил поискан от него отчет за дейността на държавното дружество „Автомагистрали“ в срока, предвиден в правилника на Народното събрание.

От „Възраждане“ изразиха недоволство и от увеличението на цените на винетките с 30%, което според тях трябва да бъде съпроводено с ясни резултати по отношение на поддръжката и безопасността на пътищата.

От партията настояха правителството да представи общ отчет пред парламента и да поеме конкретни ангажименти за ограничаване на пътния травматизъм. Според тях мерките трябва да бъдат придружени от ясни срокове, определени отговорници и редовно публично отчитане на постигнатите резултати.