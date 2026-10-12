Един загинал и 29 ранени при катастрофи за денонощие в страната

391 души са загубили живота си при катастрофи в България от началото на 2026 година, показва актуалната статистика на Министерството на вътрешните работи, цитирана от БТА. Броят на загиналите е с 54 повече спрямо същия период на миналата година.

Само през последното денонощие при пътнотранспортни произшествия в страната е загинал един човек, а други 29 са получили наранявания.

От началото на годината са регистрирани 5414 катастрофи с пострадали или загинали, при които ранените са достигнали 6724 души.

За сравнение, през същия период на 2025 г. загиналите участници в движението са били 337. Това означава, че през настоящата година смъртните случаи по пътищата са се увеличили с приблизително 16%.

Тревожни са и данните за октомври. Само за първите 12 дни на месеца при катастрофи са загинали 23 души, а 324 са ранени. Регистрираните пътнотранспортни произшествия с пострадали през този период са 255.

В София през последното денонощие са отчетени 40 леки пътни инцидента, при които по информация на МВР са ранени петима души.

Статистиката показва, че въпреки усилията за ограничаване на пътния травматизъм, броят на загиналите през 2026 г. остава по-висок спрямо същия период на предходната година.