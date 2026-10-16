Мисленето определя живота ни: Може ли да останем вечно млади?

Начинът ни на мислене оформя и начина, по който стареем. Това каза проф. Радостина Александрова, доктор по вирусология и професор по морфология в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

Думите ѝ са по време на Националната конференция „Медицински и здравни иновации“. Форумът е под мотото „Еволюция, чрез иновация!“ и е организиран от асоциация „Качество на живота“.

Един от най-големите митове е, че стареенето е извън нашия контрол, а специалистите предупреждават, че този начин на мислене не е добър, тъй като може да се превърне в „самоизпълняващо се пророчество".

Бонусите на стареенето са това, че хората стават по-добри в справянето със стреса, придобиват по-голяма емоционална устойчивост, стават по-мъдри, усещането за щастието като цяло се увеличава след средната възраст, каза още тя.

Хората с позитивно отношение към стареенето живеят 7,5 г. по-дълго, посочи още проф. Александрова.

Желанието за вечна младост винаги е съществувало, а изследванията върху дълголетието все повече фокусират вниманието. Данни от Световната здравна организация показват, че темпът на застаряване е все по-бърз, като до 2050 г. се очаква делът на световното население на над 65-годишните да се удвои. Сега 80% от възрастните вече имат едно хронично заболяване, каза още проф. Александрова.

За преждевременното стареене проф. Александрова каза, че може да се дължи на различни причини, като зад това състояние вероятно стоят различни генетични промени, но и стрес, тютюнопушене, недостатъчен сън, замърсяването на въздуха и др. Стареещите клетки, наричани „зомби“, започват да отделят вещества, които поддържат възпалението и имуносупресията, което създава благоприятна почва за атеросклероза, сърдечно-съдови инциденти. Такива „зомби“ клетки се появяват в най-ранна възраст, но тогава успяваме да ги изчистим. С увеличаване на възрастта обаче това изчистване става все по-трудно.

Максимумът, до който са достигали човешките години са около 120 г. Научни статии предполагат, че може би границата не е 120 г. Смята се, че на пет милиона души има един, живеещ до около 120 г. Няма лек срещу стареенето, но вероятно следващото поколение ще може да се възползва от две групи лекарства, чиято задача е да открият и унищожат стареещите клетки.

Развитието на частта от мозъка, отговорна за критичното мислене, се развива по-бързо у момичетата, наличието на две Х хромозоми у жената, хормоните и др. фактори са причината жените да живеят по-дълго от мъжете. Мъжете по принцип са по-небрежни към здравето си, което също носи риск за по-кратък живот. По думите ѝ в природата моногомията при мъжките индивиди удължава живота им.

Целта ни е да създадем платформа за сътрудничество, която ще насърчи внедряването на иновативни решения и ще подпомогне развитието на здравната индустрия, каза Димана Субашка, член на асоциацията „Качество на живота“.

Ние сме глашатаите на качеството на живота повече от 20 г., а в последните години на европейските медицински конгреси започна да се говори много за качеството на живота на пациентите, засегнати от онкологично заболяване, каза доц. Любен Станев, председател на асоциация „Качество на живот" Смятаме, че стъпка по стъпка водещите онколози ще се обединят, въпреки че някои хора изразяват мнение, че това е трудна задача.

Темата за качеството на живота трябва да се обсъжда в обществото. Пациентът, когато излезе от болница, пада духом, обезверява се, изпада в депресия и там е ролята на организации като нас – да се опитаме да осигурим грижата за тези хора. Нужни са психолози, терапевти и други специалисти, за да може пациентите да преодолеят шока, да се възстановят, да се социализират, да се върнат към предишната си работа и да имат добро качество на живот, каза още той.

Доц. Станев благодари за съдействието на Българския Червен кръст за осъществяването на форума.