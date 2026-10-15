По-строг контрол върху износа и по-бърз внос на лекарства предвиждат промени в закона

Парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване по-строги мерки срещу недостига на лекарства. Предложенията на Министерството на здравеопазването бяха подкрепени от 13 членове на комисията, без гласове "против" и "въздържал се".

Промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина предвиждат засилен контрол върху износа, облекчени процедури за внос на липсващи медикаменти и по-добро проследяване на доставките. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посочи, че целта е по-сигурно снабдяване на пазара и по-бърза реакция при установен недостиг.

Основна промяна е разширяването на информацията, която участниците във веригата на снабдяване трябва ежедневно да подават чрез Специализираната електронна система за проследяване и анализ (СЕСПА). Данните ще включват доставени количества, заявки, откази, планирани доставки и износ. За всяка изнесена опаковка ще се посочват държавата получател и продуктовият код.

Предвижда се аптеките да могат да проверяват наличностите в складовете на търговците на едро за лекарства по лекарско предписание. Прагът за установяване на недостиг ще бъде променен от 65% на 100% от необходимите количества за едномесечните потребности на населението, като изчисленията ще се правят въз основа на данни за последните 12 месеца вместо досегашните шест.

Здравният министър ще може по изключение да забранява износа на определени лекарства при доказани недостатъчни количества и когато това е необходимо за защита на общественото здраве.

Законопроектът предвижда и по-бърз паралелен внос от други държави в ЕС. Изпълнителната агенция по лекарствата ще разполага с до 14 дни за издаване на разрешение след представяне на необходимите документи и с още до 14 дни за решение относно цената. В едно разрешение ще могат да бъдат посочени няколко държави, а след подновяване то ще става безсрочно.

СЕСПА ще бъде включена в Националната здравноинформационна система, а Министерството на здравеопазването подкрепя и свързването ѝ със системите на НАП и Агенция "Митници". Целта е да се подобрят координацията и контролът върху движението на лекарствата.

Предвиждат се санкции за неподаване на информация в СЕСПА, както и мерки срещу отпускането на лекарства по лекарско предписание без рецепта. Промените уреждат и поддържането на Националната аптечна карта чрез електронна система. Лекари и лекари по дентална медицина ще могат да получават разрешение да съхраняват и продават лекарства в населени места без аптека.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов заяви, че организацията подкрепя основната идея на законопроекта, особено възможността аптеките да проверяват наличностите в складовете на едро. Той подчерта и значението на достъпа на Агенция "Митници" до данните за верификация на лекарствата, за да се проверява дали определени опаковки вече са платени от Здравната каса.

Катя Панева от "Демократична България" отбеляза, че предложенията съдържат добри идеи, но според нея не бива да се прибързва с приемането им, тъй като подробностите не са били обсъдени. В отговор Георги Илиев от "Прогресивна България" посочи, че текстовете отдавна са публикувани на сайта на Народното събрание.

Ивкова заяви, че основната цел е да се гарантират проследимостта и наличността на лекарствата на пазара, както и информация за всяка опаковка. Тя призова предложенията да бъдат разгледани внимателно и допълни, че между първо и второ четене могат да бъдат внесени обосновани изменения.

Според Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и депутат от "Демократична България", законопроектът съдържа множество правилни идеи.