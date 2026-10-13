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Комисията по отбрана одобри покупката на още пет комплекса IRIS-T за близо 926 млн. евро

Комисията по отбрана одобри покупката на още пет комплекса IRIS-T за близо 926 млн. евро
БТА

Към вече договорения един комплекс ще бъдат добавени още пет

България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана. Парламентарната комисия по отбрана одобри предложението за придобиване на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM, които ще бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE.

Решението беше подкрепено от 16 народни представители, а един гласува "против". Предстои актуализираният инвестиционен проект, внесен от Министерския съвет, да бъде разгледан и в пленарната зала.

Планът предвижда към вече договорения един комплекс да бъдат добавени още пет, с което общият им брой ще достигне шест.

За новите системи са предвидени управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка.

Общата стойност на двата етапа на проекта е 1 106 466 933 евро. След актуализацията на договора за първия комплекс стойността на втория етап възлиза на около 925,9 млн. евро.

Промени ще има и по първоначалната поръчка, одобрена от Народното събрание през 2024 г. Част от оборудването, включително мултисензорен тракер, ще бъде заменено с друго, като това трябва да позволи и съкращаване на сроковете за доставка.

В резултат стойността на вече сключения договор ще бъде намалена от 182,1 млн. евро на 180,6 млн. евро, или с около 1,5 млн. евро.

Проектът включва и изграждане на необходимата инфраструктура за разполагане, експлоатация, съхранение и техническа поддръжка на системите и ракетите.

Предвиждат се и възможности за дългосрочно индустриално сътрудничество, както и проучване на варианти за придобиване на безпилотни летателни системи, които да допълнят способностите на IRIS-T.

Основната цел е да бъдат повишени възможностите на българските Военновъздушни сили за откриване и противодействие на въздушни заплахи.

Реализацията на проекта ще премине през подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия, както и чрез допълнение към договора с германската компания Diehl Defence.

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