Комисията по отбрана одобри покупката на още пет комплекса IRIS-T за близо 926 млн. евро

България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана. Парламентарната комисия по отбрана одобри предложението за придобиване на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM, които ще бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE.

Решението беше подкрепено от 16 народни представители, а един гласува "против". Предстои актуализираният инвестиционен проект, внесен от Министерския съвет, да бъде разгледан и в пленарната зала.

Планът предвижда към вече договорения един комплекс да бъдат добавени още пет, с което общият им брой ще достигне шест.

За новите системи са предвидени управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка.

Общата стойност на двата етапа на проекта е 1 106 466 933 евро. След актуализацията на договора за първия комплекс стойността на втория етап възлиза на около 925,9 млн. евро.

Промени ще има и по първоначалната поръчка, одобрена от Народното събрание през 2024 г. Част от оборудването, включително мултисензорен тракер, ще бъде заменено с друго, като това трябва да позволи и съкращаване на сроковете за доставка.

В резултат стойността на вече сключения договор ще бъде намалена от 182,1 млн. евро на 180,6 млн. евро, или с около 1,5 млн. евро.

Проектът включва и изграждане на необходимата инфраструктура за разполагане, експлоатация, съхранение и техническа поддръжка на системите и ракетите.

Предвиждат се и възможности за дългосрочно индустриално сътрудничество, както и проучване на варианти за придобиване на безпилотни летателни системи, които да допълнят способностите на IRIS-T.

Основната цел е да бъдат повишени възможностите на българските Военновъздушни сили за откриване и противодействие на въздушни заплахи.

Реализацията на проекта ще премине през подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия, както и чрез допълнение към договора с германската компания Diehl Defence.