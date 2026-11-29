Хъркането, честите хреми, запушеният нос и дишането през устата могат да бъдат признаци за увеличена трета сливица при децата. За симптомите и възможните усложнения разказа специалистът по ушно-носно-гърлени болести д-р Кирил Пеев пред NOVA NEWS.

Третата сливица е част от имунната система и има важна роля в защитата на горните дихателни пътища. Тя се намира зад носната кухина, в областта на носоглътката.

"Третата сливица е част от така наречения пръстен на Валдайер. Това е едно сложно анатомично наименование на лимфните структури, които се разполагат в нашето гърло и фаринкс", обясни д-р Пеев.

По думите му увеличаването на третата сливица се наблюдава най-често в ранна детска възраст, като обикновено започва около втората или третата година.

С напредването на възрастта лимфната тъкан постепенно започва да намалява размерите си.

Сред основните симптоми, които трябва да привлекат вниманието на родителите, са продължителното запушване на носа, честите хреми, спането с отворена уста и хъркането.

Причината е, че увеличената трета сливица може да затрудни преминаването на въздуха през носоглътката и да наруши нормалното носно дишане.

Специалистът обърна внимание и на носния секрет, който може да даде допълнителна информация за причините за оплакванията.

"Прозрачен секрет, воднист, с кихане и сълзене от очите, говори за алергичен проблем", посочи лекарят.

За разлика от това жълтият или зеленият гноевиден секрет, съпроводен със запушване на носа, може да насочи вниманието към възпалителни проблеми, включително такива, свързани с третата сливица.

Д-р Пеев предупреди, че макар увеличената трета сливица да е характерна предимно за детската възраст, подобни изменения могат да се наблюдават и при възрастни.

При тях обаче е необходима особено внимателна диагностика, тъй като образуванията в носоглътката могат да имат различен произход.

"Третата сливица основно се проявява с хипертрофия или увеличение при децата. Но може да се среща, макар и рядко, при възрастни", обясни специалистът.

Той предупреди, че при възрастни пациенти трябва да бъдат изключени и злокачествени заболявания в областта на носоглътката. Това обаче не означава, че всяко подобно оплакване е признак на онкологично заболяване.

Продължителното затруднение в носното дишане, честите инфекции и хъркането са основания за преглед при УНГ специалист, който да установи причината за симптомите и да прецени необходимостта от лечение.