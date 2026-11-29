Областният управител на Варна Марио Смърков е разпоредил на началника на Областното пътно управление да затвори за движение пътя Калиманци – Суворово заради усложнената зимна обстановка.

Бурният вятър и обилният снеговалеж са образували преспи, които надхвърлят един метър. Към засегнатия участък ще бъде насочена специализирана техника за разчистване на снега, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Областният управител е препоръчал на кмета на Суворово да задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

На територията на община Суворово остава затворен за движение и пътят между селата Дръндар и Николаевка.