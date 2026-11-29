Плажът в Лозенец побеля от морска пяна вследствие на бурното вълнение и силните пориви на вятъра по Южното Черноморие. Впечатляващи кадри от явлението бяха разпространени в социалните мрежи.

На снимките и видеоклиповете се вижда как големи количества пяна са покрили плажната ивица, създавайки впечатлението, че брегът е затрупан със сняг.

Въпреки необичайната гледка явлението е естествено и се наблюдава при силно морско вълнение.

Морската пяна се образува, когато разбиващите се вълни смесват морската вода с въздух и естествени органични вещества. При силен вятър тя се изтласква към сушата и се натрупва по крайбрежието.

В района на Лозенец морето остава изключително бурно, а силните пориви на вятъра допринасят за натрупването на пяната по плажа.

Явлението се наблюдава на фона на усложнената метеорологична обстановка по Черноморието, където силният вятър и високите вълни създават опасни условия в близост до водата.