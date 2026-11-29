Истинско изпитание на волята и нервите преживяха баскетболистките на Славия след гостуването си на Монтана. Прибирането на „белите“ към София се превърна в деветчасов кошмар заради тежката зимна обстановка, обхванала голяма част от страната. Отборът на Таня Гатева гостува на един от фаворитите за титлата в женското баскетболно първенство, но истинската битка за състезателките започна след края на двубоя. Заради обилния снеговалеж и затворената магистрала „Хемус“ пътуването към столицата се превърна в опасно приключение.

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Славия потегля от Монтана с автобус, управляван от мениджъра на тима Калина Иванова. В отделен автомобил са старши треньорът Таня Гатева и кондиционният специалист Симеон Миланов, а в трета кола пътува баскетболистката Антония Филипова.

Още при напускането на Монтана полицията отклонява движението към Своге заради затворената магистрала. Пътят обаче се оказва практически непроходим. Автомобилът на Филипова удря камък, вследствие на което картерът се пука, а бусът с баскетболистките също закъсва още на първия завой.

Проблеми срещат и съдиите на мача, както и делегатът Красимира Банова, които пътуват към София с отделен автомобил. Те търсят помощ от Гатева и Миланов, които все още успяват да се придвижват. Впоследствие групата се връща към вече отворената магистрала. От ръководството на Монтана предлагат да поемат нощувката на отбора, но ситуацията не позволява подобно решение.

На разклона между Своге и магистралата бусът на Славия отново не успява да изкачи наклона. В продължение на час и половина състезателките и щабът правят опити да избутат превозното средство. На помощ се притичват и други хора, попаднали в снежния капан.

„Не знам как оцеляхме. Справихме се само благодарение на добрите шофьорски умения на Калина Иванова“, разказва Таня Гатева, която е селекционер и на женския национален отбор.

Следва ново изпитание на магистралата, където видимостта е изключително лоша, а завъртени камиони и автомобили допълнително затрудняват движението. Целта на пътуващите е бусът да не спира, за да не попадне отново в снежния капан.

„Нищо не се виждаше. На два пъти със Симеон навлизахме в насрещното. Стреса не мога да ви го опиша. Адреналинът ще ни държи още дълго“, споделя още треньорката пред bTV.

В района на Ботевград полицията отново отбива движението. След известно лутане край Трудовец групата успява да се върне на магистралата, но и там проблемите продължават. Закъсал тир препречва едната лента и се налага хората отново да излязат, за да избутат буса и да преминат.

В крайна сметка баскетболистките на Славия и целият щаб пристигат благополучно в София едва в 3:00 часа през нощта. Мениджърът на отбора Калина Иванова също коментира тежкото преживяване и подчерта, че най-важното за нея е било да запази самообладание.

„За мен беше изключително важно да запазя концентрация на пътя и в цялата обстановка, защото всички бяха притеснени и не на себе си. Аз бях човекът с най-много отговорност, а за мен тези момичета са всичко и никога няма да ги подведа!“, заяви тя.