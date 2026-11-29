Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига взе решение за отлагането на четири срещи от първенствата на Първа и Втора лига, насрочени за днес, 29 ноември 2026 г., поради форсмажорни обстоятелства.



Решението е продиктувано от тежката метеорологична обстановка в Северна България, обявения червен код за опасно време в част от засегнатите области, обилните снеговалежи и натрупаната значителна снежна покривка.



Отлагат се следните двубои:



Първа лига:



* Ботев (Враца) – Лудогорец, 15:15 ч., стадион „Христо Ботев“, Враца.



Втора лига:



* Етър ВТ – ОФК Несебър, 14:30 ч., стадион „Ивайло“, Велико Търново;

* Спартак (Плевен) – Янтра, 14:30 ч., Градски стадион, Ловеч;

* Лудогорец II – Рилски спортист-2011, 14:30 ч., стадион „Гнездо на орли“, Разград.



Двубоят между Ботев (Враца) и Лудогорец, първоначално насрочен за 28 ноември, вече бе отложен с 24 часа по решение на главния съдия. Продължаващата тежка метеорологична обстановка налага повторното му отлагане.



Водещ при вземането на решението е приоритетът за гарантиране на здравето и безопасността на футболистите, длъжностните лица и всички ангажирани с организацията и провеждането на срещите. Отчетени са както състоянието на терените, така и затруднените условия за придвижване в засегнатите райони.



Новите дати и начални часове за провеждането на четирите двубоя ще бъдат определени и обявени допълнително.