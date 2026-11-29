Отменени са въведените по-рано ограничения за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала "Тракия" на територията на област Бургас и по пътя Карнобат - Шумен през Ришкия проход, съобщава bTV.

Движението по двете направления вече се осъществява без ограничения за всички видове превозни средства.

Пътните настилки в областта са обработени и опесъчени. Снегопочистващата техника остава на терен, като продължава превантивната обработка на пътищата срещу заледяване.

Към момента няма затворени пътни участъци на територията на област Бургас. Движението по пътя Бургас - Варна през Обзорския проход също се осъществява нормално.