Отпаднаха ограниченията за камиони по АМ Тракия и Ришкия проход
Всички пътища в област Бургас са проходими при зимни условия, а снегопочистващата техника продължава да обработва настилките срещу заледяване
Отменени са въведените по-рано ограничения за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала "Тракия" на територията на област Бургас и по пътя Карнобат - Шумен през Ришкия проход, съобщава bTV.
Движението по двете направления вече се осъществява без ограничения за всички видове превозни средства.
Пътните настилки в областта са обработени и опесъчени. Снегопочистващата техника остава на терен, като продължава превантивната обработка на пътищата срещу заледяване.
Към момента няма затворени пътни участъци на територията на област Бургас. Движението по пътя Бургас - Варна през Обзорския проход също се осъществява нормално.