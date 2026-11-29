Броени дни преди Никулден ТАРАЛЕЖ попита търговци и потребители как се променят цените на рибата спрямо миналата година, ще се отрази ли поскъпването на празничната трапеза и продължават ли младите да спазват българските традиции.

Пред ТАРАЛЕЖ търговец на риба посочи, че шаранът продължава да бъде традиционният избор за Никулден.

"Шаранът си е класика, това си е традицията“, коментира тя.

По думите му към момента все още няма засилен интерес от страна на клиентите, като предстои да стане ясно какво ще бъде търсенето в дните непосредствено преди празника.

Според търговеца миналата година цената на шарана е била около 12 лева, или малко над 6 евро, докато тази година достига приблизително 8 евро.

Той обясни поскъпването с общото повишаване на разходите и цените, което се отразява и върху дейността на търговците.

Според него по-възрастните хора продължават да бъдат по-привързани към традициите, докато сред по-младото поколение интересът към тях е по-слаб.

Анкетата на ТАРАЛЕЖ сред потребителите показа, че цената не е единственият определящ фактор при избора на риба. За част от интервюираните качеството на продукта е също толкова важно.

Други споделиха, че по-високите цени няма да ги откажат от отбелязването на Никулден, макар да могат да се отразят върху количеството риба, което ще закупят.

"Но сега поне за традицията ще вземем“, сподели един от анкетираните пред ТАРАЛЕЖ.

Сред въпросите, които ТАРАЛЕЖ постави пред гражданите, беше и дали младото поколение ще продължи да спазва българските традиции. Според участници в анкетата семейството и личният пример имат ключова роля за тяхното предаване между поколенията.

Отговорите на анкетираните показват, че въпреки по-високите цени традиционната риба остава важна част от празничната трапеза. За част от потребителите поскъпването е причина да ограничат покупките си, но не и да се откажат от отбелязването на Никулден.