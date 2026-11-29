Срещата между Ботев Враца и Лудогорец от 16-ия кръг на Първа лига официално беше отложена. Двубоят трябваше да се проведе в събота от 15:15 часа, но заради обилния снеговалеж беше пренасрочена с 24 часа.

Днес ситуацията във Враца е още по-тежка, поради което двубоят беше отложен за неопределена дата.

"Мачът Ботев Враца – Лудогорец няма да се играе този уикенд заради форсмажорни обстоятелства предизвикани от обилния снеговалеж в региона.



Новата дата на срещата ще бъде определена допълнително", написаха от Ботев.