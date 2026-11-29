Шест населени места в община Карлово са засегнати от прекъсвания на електрозахранването заради обилния снеговалеж, съобщиха от общинската администрация във Фейсбук.

Без ток са селата Домлян, Горни Домлян, Мраченик и Пролом, части от село Бегунци и град Баня.

Екипи на "Електроразпределение Юг“ работят по възстановяването на електрозахранването.

Продължава почистването на общинската пътна мрежа и главните улици в Карлово и останалите населени места в общината.

От 22:30 ч. снощи на терен работят седем снегорина и два трактора с гребла. Пътните настилки се обработват с пясък и сол, но продължаващият снеговалеж затруднява работата на екипите.

Служители на общината отстраняват паднали дървета и клони. Почистването ще продължи до нормализиране на обстановката.

От Община Карлово призовават гражданите да използват личните си автомобили само при крайна необходимост.