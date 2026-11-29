Обилният снеговалеж през последното денонощие преобрази Витоша. Снежната покривка на места в планината достига близо 40 сантиметра, показва снимка, публикувана в Instagram профила vitosha.mountain.

На кадъра се виждат заснежени дървета и измервателна скала, показваща дебелината на натрупания сняг.

"Ето на това му казваме "Добро утро““, написаха от профила в социалната мрежа.

Междувременно усложнената зимна обстановка наложи ограничения в движението на градския транспорт до Витоша.

Столичната община обяви, че от 29 ноември временно се преустановява движението на автобусни линии №61 и №66, а автобусите по линия №63 ще се движат до спирка "Бялата чешма“ до осигуряване на безопасни условия за придвижване.