Състоянието на българския привърженик на Левски, който продължава да се лекува в болница в Марсилия след нападенията на стадиона, се е влошило. Това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова пред bTV.

По думите ѝ България има готовност да съдейства за транспортирането на пострадалия, но това ще бъде възможно едва след като лекарите преценят, че здравословното му състояние позволява пътуване.

"За съжаление, един пациент, който е в по-тежко състояние, по решение на двата лекарски екипа - и от българска, и от френска страна, остава да бъде лекуван там и под наблюдение", заяви Петрова.

Припомняме, че двама от пострадалите български фенове вече се прибраха в София с военния самолет "Спартан". Те бяха настанени във Военномедицинска академия и са без опасност за живота.

Външният министър уточни, че българското консулство в Лион продължава да оказва съдействие на сънародниците ни, останали във Франция след инцидентите.

По думите ѝ и днес са организирани граждански полети за завръщането на още привърженици на Левски.

"Всички български граждани, които бяха все още на място, които искаха да бъдат евакуирани, получиха помощ", посочи министърът.

Петрова коментира и разследването на нападенията, като припомни ангажимента на френския президент Еманюел Макрон за бързо изясняване на обстоятелствата около насилието.

Тя уточни, че към момента българската страна не разполага с официална информация за лица, на които е потърсена отговорност за случилото се.

"При всички случаи тепърва предстои разследване и тези, които са виновни за ескалацията, трябва да получат възмездие, и аз вярвам, че френската страна ще направи всичко възможно това да се случи", заяви Велислава Петрова.

Българските институции продължават да следят състоянието на хоспитализирания привърженик и поддържат готовност да организират завръщането му, когато медицинските екипи разрешат това.