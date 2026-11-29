Железопътната обстановка в Северна и Северозападна България остава усложнена заради обилния снеговалеж, падналите дървета и непрекъснатите повреди по контактната мрежа. Пътници продължават да чакат с часове по гарите, без да разполагат с конкретна информация кога ще могат да продължат пътуването си, съобщава bTV.

Към момента движението на влаковете е преустановено в пет железопътни участъка - Оризово - Свобода, Баня - Долна махала, Мездра - Елисейна, Ловеч - Троян и Габрово - Царева ливада.

Около 10:00 ч. пътниците от три влака на гара Мездра са били прехвърлени в една композиция, която след допълнителен технически преглед на спирачките е потеглила към София. Само минути по-късно обаче влакът отново е спрял заради скъсана контактна мрежа в района на село Крета.

Заради авариите в Искърското дефиле бързите влакове от Варна, Горна Оряховица и Видин са престояли с часове на гара Мездра.

"От три и петнадесет съм тука. Нито един влак не е тръгнал за София. Над 40 дървета са паднали от Горна Крета нагоре“, разказва началник-влакът Георги Георгиев.

Междувременно пътници от влака София - Варна, блокирани край гара Елисейна, продължават да се оплакват от липсата на информация и затрудненията при осигуряването на алтернативен транспорт.

"Най-големият проблем е неизвестното. Вече е обед, продължава да вали и ние не знаем къде ще нощуваме, как ще бъдем превозени“, споделя една от пътничките.

ТАРАЛЕЖ припомня, че по-рано днес от НКЖИ заявиха, че няма бедстващи пътници. От компанията изразиха очакване железопътната обстановка да се нормализира до обяд.

Въпреки усилията на екипите новите аварии по контактната мрежа продължават да възпрепятстват възстановяването на движението.