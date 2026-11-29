Гутериш: Единственият път към мир в Близкия изток е създаването на две държави
Междувременно напрежението на Западния бряг продължава, след като палестинец беше убит при пореден инцидент
Генералният секретар на Организацията на обединените нации Антонио Гутериш отново призова за решение на конфликта в Близкия изток чрез създаването на две независими държави - Израел и Палестина. Посланието му беше отправено по повод Международния ден за солидарност с палестинския народ, който се отбелязва на 29 ноември.
"Единственият жизнеспособен път към мир в Близкия изток е решението с две държави, при което Израел и Палестина живеят една до друга в мир и сигурност", написа Гутериш в социалната мрежа Екс, цитиран от ДПА.
Той подчерта, че палестинският народ има право на достойнство, справедливост и самоопределение, а международната общност трябва да продължи усилията за постигането на траен мир.
"Палестинският народ има право на достойнство, справедливост и самоопределение", заяви генералният секретар.
Гутериш увери, че ООН няма да се откаже от подкрепата си за политическо решение, което предвижда съществуването на две независими, суверенни и демократични държави.
Призивът му идва на фона на продължаващото напрежение на Западния бряг.
Според израелски медии снощи палестинец е бил убит при инцидент с участието на израелски военнослужещи, срещу които са били хвърлени камъни. При случая е бил ранен и офицер от Израелските сили за отбрана.
Обстановката на Западния бряг се влоши значително след нападенията на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в ивицата Газа.
По данни на палестинското Министерство на здравеопазването оттогава над 1100 палестинци са загинали при израелски военни операции, въоръжени сблъсъци и нападения на Западния бряг.
Междувременно се отчита и увеличаване на нападенията от страна на радикални израелски заселници срещу палестински граждани и тяхното имущество.
На този фон генералният секретар на ООН настоява, че дипломатическото уреждане на конфликта чрез създаването на две държави остава основният път към дългосрочна сигурност и стабилност в региона.