Генералният секретар на Организацията на обединените нации Антонио Гутериш отново призова за решение на конфликта в Близкия изток чрез създаването на две независими държави - Израел и Палестина. Посланието му беше отправено по повод Международния ден за солидарност с палестинския народ, който се отбелязва на 29 ноември.

"Единственият жизнеспособен път към мир в Близкия изток е решението с две държави, при което Израел и Палестина живеят една до друга в мир и сигурност", написа Гутериш в социалната мрежа Екс, цитиран от ДПА.

Той подчерта, че палестинският народ има право на достойнство, справедливост и самоопределение, а международната общност трябва да продължи усилията за постигането на траен мир.

"Палестинският народ има право на достойнство, справедливост и самоопределение", заяви генералният секретар.

Гутериш увери, че ООН няма да се откаже от подкрепата си за политическо решение, което предвижда съществуването на две независими, суверенни и демократични държави.

Призивът му идва на фона на продължаващото напрежение на Западния бряг.

Според израелски медии снощи палестинец е бил убит при инцидент с участието на израелски военнослужещи, срещу които са били хвърлени камъни. При случая е бил ранен и офицер от Израелските сили за отбрана.

Обстановката на Западния бряг се влоши значително след нападенията на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в ивицата Газа.

По данни на палестинското Министерство на здравеопазването оттогава над 1100 палестинци са загинали при израелски военни операции, въоръжени сблъсъци и нападения на Западния бряг.

Междувременно се отчита и увеличаване на нападенията от страна на радикални израелски заселници срещу палестински граждани и тяхното имущество.

На този фон генералният секретар на ООН настоява, че дипломатическото уреждане на конфликта чрез създаването на две държави остава основният път към дългосрочна сигурност и стабилност в региона.