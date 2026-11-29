Червен код за опасно време е в сила по Южното Черноморие. Силният вятър и мощните вълни нанесоха сериозни щети по крайбрежието на Бургас и Несебър.

На бургаския плаж морската вода е навлязла на близо 25 метра навътре в пясъчната ивица, наводнявайки част от заведенията.

Залята е и велоалеята между Бургас и квартал Сарафово, върху която вълните са изхвърлили камъни.

В Стария Несебър морската стихия е разрушила цели участъци от павираната крайбрежна алея.

Усложнена остава обстановката и във вътрешността на област Бургас. Обилният снеговалеж и силният вятър са образували снегонавявания, които затрудняват движението.

Без електрозахранване са 13 населени места в общините Руен и Айтос.