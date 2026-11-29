Морската стихия наводни заведения в Бургас и разруши крайбрежната алея в Несебър
Морското вълнение достига 6 бала, а 13 населени места в общините Руен и Айтос са без електрозахранване
Червен код за опасно време е в сила по Южното Черноморие. Силният вятър и мощните вълни нанесоха сериозни щети по крайбрежието на Бургас и Несебър.
На бургаския плаж морската вода е навлязла на близо 25 метра навътре в пясъчната ивица, наводнявайки част от заведенията.
Залята е и велоалеята между Бургас и квартал Сарафово, върху която вълните са изхвърлили камъни.
В Стария Несебър морската стихия е разрушила цели участъци от павираната крайбрежна алея.
Усложнена остава обстановката и във вътрешността на област Бургас. Обилният снеговалеж и силният вятър са образували снегонавявания, които затрудняват движението.
Без електрозахранване са 13 населени места в общините Руен и Айтос.