Сериозни усилия се полагат, за да се проведе по програма двубоят между Септември София и Левски от 16-ия кръг на Първа лига. Причината са тежките зимни условия и снеговалежът в столицата, които поставят под въпрос състоянието на терена на Националния стадион „Васил Левски“.

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Добрата новина е, че съоръжението разполага с работеща отоплителна система, която е включена още в четвъртък. Домакините от Септември са уверени, че при липса на прекалено обилен снеговалеж двубоят може да се проведе по първоначалния график.

Срещата е от 16-ия кръг на шампионата и трябва да започне в 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Въпреки непрестанния снеговалеж в София, служителите на „Национална спортна база“ са на терен от 7ч. сутринта и правят всичко възможно Националният стадион „Васил Левски“ да бъде готов за двубоя между Левски и Септември от 16 ч. Надяваме се срещата да се проведе и феновете да имат възможност да подкрепят своите отбори. Благодаря на целия екип за положения труд и всеотдайността въпреки метеорологични условия!“, написа спортният министър Енчо Керязов.