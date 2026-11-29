Шеф в Левски за бойкота на Сектор Б: Изслушваме феновете по професионален начин
"Отнасяме се към всеки от привържениците равно", каза Фелипе Берлинер
Председателят на Съвета на директорите на Левски Фелипе Берлинер коментира решението на организираните фенове на "сините" от Сектор Б, които обявиха, че докато не бъде възстановен диалогът между тях и клуба спират да посещават мачовете на шампионите.
"Отнасяме се към всеки фен на Левски равно. Ще работим по-усилено, за да поддържаме каналите на информация с феновете. От клуба изслушваме феновете по професионален начин. Не бих нарекъл отношението между феновете и ръководството война. Общността на Левски и дори съперниците трябва да работи заедно, за да не забравяме случилото се. Трябва справедливост за засегнатите хора и Левски", заяви Берлинер пред БНТ.