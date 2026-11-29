Председателят на Съвета на директорите на Левски Фелипе Берлинер коментира решението на организираните фенове на "сините" от Сектор Б, които обявиха, че докато не бъде възстановен диалогът между тях и клуба спират да посещават мачовете на шампионите.

"Отнасяме се към всеки фен на Левски равно. Ще работим по-усилено, за да поддържаме каналите на информация с феновете. От клуба изслушваме феновете по професионален начин. Не бих нарекъл отношението между феновете и ръководството война. Общността на Левски и дори съперниците трябва да работи заедно, за да не забравяме случилото се. Трябва справедливост за засегнатите хора и Левски", заяви Берлинер пред БНТ.