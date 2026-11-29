Два петролни танкера са попаднали на морски мини в Ормузкия проток днес, съобщиха Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитирани от агенция „Тасним“.

Според разпространената информация единият плавателен съд, превозващ над два милиона барела суров петрол, е засегнат северно от оманското пристанище Хасаб, а вторият е ударил мина при излизане от източната част на протока, допълва агенция „Ройтерс“.

В официалното съобщение на иранските сили не се посочват имената и флаговете на засегнатите кораби, нито има данни за състоянието на техните екипажи. Към момента твърденията на Техеран не са потвърдени от независими източници, като международните организации за морска сигурност често отчитат подобни инциденти в стратегическия воден път – през който преминава около една пета от световните петролни доставки – като удари от неустановени снаряди, а не от мини.