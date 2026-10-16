Ива Михайлова остава в "Пирогов": лечението ѝ продължава, а искането за екстрадиция остава спорно

Ива Михайлова ще остане в столичната болница "Пирогов" поне още една седмица, докато лекарите извършват допълнителни изследвания, за да определят най-подходящия подход за лечение на гръбнака ѝ. Информацията е на вестник "България Днес", който се позовава на източници, запознати със здравословното състояние на младата жена.

Михайлова е настанена в отделението по неврохирургия, където се извършва диагностична оценка на състоянието ѝ. По данни на лекари от болницата "Майка Тереза" в Северна Македония съществува риск от парализа, ако не бъдат предприети подходящи медицински мерки. Българският медицински екип трябва да прецени дали препоръчаната от северномакедонските специалисти интервенция е подходяща за състоянието ѝ.

Медицинският казус е свързан и със съдебното дело срещу нея в Северна Македония. Михайлова е подсъдима за тежка катастрофа край Кочани през октомври 2025 г., при която загива 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души са ранени. Северномакедонската прокуратура твърди, че тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата оспорва тези обвинения.

Заради делото северномакедонските власти са поискали арестуването и екстрадирането ѝ. Адвокатът ѝ Николай Димитров смята, че подобно искане е правно недопустимо.

Димитров посочва, че Конституцията на България допуска предаването на български гражданин на друга държава за наказателно преследване при определени условия, включително когато това е предвидено в приложим международен договор. Според него между България и Северна Македония няма договореност, която да позволява подобно предаване.

Адвокатът заявява, че Михайлова не се укрива от властите, а се намира в болница и се лекува. По думите му Министерството на вътрешните работи е било уведомено за местонахождението ѝ.

"Няма никакво основание Ива Михайлова да бъде арестувана, а точно това искат от Северна Македония с издаването на заповедта за международно издирване. Тук не може да става въпрос за никакво издирване, защото тя не е беглец в смисъла на думата. Тя не се укрива, всички знаят, че е в "Пирогов", включително и МВР. Входирали сме предварителна молба в МВР, с която уведомяваме полицията, че Михайлова е настанена в "Пирогов". Дали сме и документи от болницата, както и личния телефон на Михайлова, ако полицията има някакви въпроси. Тя не бяга, не се крие, а се лекува", казва адвокат Димитров.

Към момента искането на Северна Македония за арест и екстрадиция не е довело до последващи действия от страна на българските власти. Въпросът за правните основания за евентуално предаване остава отделен от медицинската оценка и лечението на Михайлова.

Остава неясно и при какви обстоятелства тя е преминала границата с България. Властите в Скопие твърдят, че преминаването ѝ не е регистрирано. Адвокатът ѝ заявява, че я е придружил от Кочани до България и че тя е преминала границата с българските си документи за самоличност, тъй като има и българско гражданство.