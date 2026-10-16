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България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация

България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация
БТА

На церемония в София бяха поднесени венци и цветя, а министърът на отбраната съобщи кога се очакват вторите осем F-16

София отбеляза Празника на авиацията и българските Военновъздушни сили (ВВС) с церемония пред Паметника на летеца, където бяха поднесени венци и цветя.

Тази година се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация.

В церемонията се включи президентът Илияна Йотова, която прие почетния караул и положи венец в памет на летците, загинали за Родината. Сред присъстващите бяха министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев, военни, военни аташета и граждани.

В изявления пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че доставката на вторите осем изтребители F-16 се очаква преди 2030 г. Командирът на Военновъздушните сили заяви, че до края на годината броят на пилотите на F-16 ще достигне 11.

На 16 октомври се отбелязва годишнината от първия в историята на българската авиация и Европа разузнавателен полет със самолет в реални бойни условия. Събитието се случва през 1912 г., по време на Балканската война (1912-1913 г.). Освен че събират разузнавателна информация за силите на противника, българските авиатори извършват и първото в Европа бомбардиране от въздуха в реална фронтова обстановка. Поручик Радул Милков, пилот, и поручик Продан Таракчиев, наблюдател, прелитат с „Албатрос“ над Одринската крепост, установяват разположението на резервите и хвърлят две ръчни гранати над гара Караагач.

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