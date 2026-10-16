Българи с тежки диагнози пътуват до Филипините за „чудодейни операции“

Тежко болни българи плащат хиляди евро и пътуват до Филипините с надеждата да бъдат излекувани чрез така наречените „безшевни операции“. Процедурите се представят като алтернативен метод, при който без скалпел и хирургически разрези могат да бъдат премахвани дори злокачествени образувания. Разследване на Татяна Йорданова за NOVA обаче разкрива съмнителни практики, сериозни финансови интереси и свидетелства на пациенти, останали без обещаното изцеление.

„Искаш да се хванеш като удавник за сламка“

Една от жените, потърсили помощ от филипинските лечители, разказва пред камерата, че през 2015 г. е диагностицирана с онкологично заболяване. Желанието да намери спасение я отвежда до хора, които твърдят, че могат да отстраняват болни тъкани с голи ръце.

„Подобна диагноза идва като гръм от ясно небе и няма ден, в който човек да не си мисли за това. И някак всеки му се иска отнякъде да дойде неговото чудо“, споделя тя.

След като посещава лечителите, жената остава с впечатлението, че става дума за добре организирана илюзия.

По думите ѝ пациентите влизат един по един в специално помещение, където предварително се е подготвил лечителят. Самата процедура продължава едва няколко минути, през които хората трябва да държат очите си затворени.

По 100 евро за няколко минути „операция“

Според свидетелствата един сеанс струва около 100 евро, а на пациентите често се правят множество процедури в рамките на седмица.

Една група от десет българи например се прибрала от Филипините след общо 70 подобни манипулации.

„Слагат един чаршаф върху корема и започваш да усещаш как минава с нокът. В един момент нещо се излива върху корема ти. Те казваха, че това е от вътрешностите ти“, разказва една от жените.

Лечителите твърдят, че могат да отстраняват кисти, миоми, образувания на щитовидната жлеза и дори да коригират проблеми с гръбначния стълб.

Няма обаче научни доказателства, че подобни „операции“ могат да лекуват рак или да премахват патологични образувания.

Кръвта от „операцията“ се оказала животинска

Особено показателен е разказът за жена, химик по професия, която решила да провери произхода на кръвта, използвана по време на една от процедурите.

Тя запазила кърпичка със следи от течността и след завръщането си в България я изследвала в лаборатория. Според разказа резултатът показал, че кръвта е животинска.

Други пациенти споделят, че въпреки многократните посещения не са получили подобрение. Някои от тях впоследствие са починали, а при други заболяванията са прогресирали или са се появили рецидиви. Тези свидетелства не позволяват сами по себе си да се установи причината за влошаването им.

Около 3000 евро за пътуване с обещание за изцеление

Журналистическата проверка установява, че подобни пътувания се предлагат на българския пазар срещу суми от порядъка на 3000 евро.

Един от хората, свързани с организирането им, е Пламен Топузов, който заявява, че лично е наблюдавал над 1000 „безшевни операции“.

„Човек може да види как вади щитовидната жлеза, как маха възела и я връща обратно“, твърди той.

Голяма част от предлагащите подобни екскурзии не разполагат с необходимата регистрация за извършване на туроператорска дейност.

Председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти Димитрина Горанова обяснява, че легитимните организатори трябва да разполагат с необходимите документи и застраховка.

При възникване на проблем те са длъжни да съдействат на клиентите си, включително за безопасното им завръщане в България. Нерегламентираните организатори не могат да осигурят същите гаранции.